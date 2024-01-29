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مكناس .. منع سقي المساحات الخضراء و تقليص مدة إشتغال الحمامات

2024-01-29 / 20:52
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ع المحياوي – هبة بريس

أصدر عبد الغني الصبار عامل عمالة اقليم مكناس ، قرارا عامليا يهدف الى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الصارمة لترشيد استهلاك المياه خلال فترة الجفاف وقلة التساقطات المطرية العام الجاري.

القرار العاملي يأتي في ظروف جد صعبة تشهدها البلاد نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية الناجم عن قلة التساقطات المطرية وبهدف ضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وترشيد استعماله.

وتفعيلا للتوجيهات الوزارية في ظل ظرفية الاجهاد المائي و الخصاص من التساقطات المطرية الذي تعرفه البلاد، تم اعتماد التدابير التالية بصفة اجبارية على مستوى عمالة مكناس و بمقتضى قرار عاملي الذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ توقيعه ، تم المنع التام لسقي المساحات الخضراء و الحدائق العمومية بالماء الصالح للشرب، المنع التام لتنظيف الطرقات و المساحات العمومية وواجهات المحلات التجارية باستعمال الماء، ملئ المسابح العمومية و الخصوصية مرة واحدة في السنة، منع المزروعات الأكثر استهلاكا للماء بتنسيق مع مصالح القطاع الوزاري المكلف بالفلاحة، فرض قيود حول تدفقات المياه الموزعة للمستهلكين من طرف مصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمكناس و مصالح المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ” قطاع الماء ” و الجماعات الترابية كل حسب مجال تدخله، منع استعمال غسل السيارات و العربات، منع استخراج المياه بطريقة غير قانونية سواء على مستوى الابار أو الأثقاب المائية أو مجاري المياه و قنوات الري، تكثيف المجهودات لتقليص نسبة الهدر المائي بقنوات التوزيع من طرف كل من مصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمكناس و مصالح المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ” قطاع الماء ” و الجماعات الترابية كل حسب مجال تدخله.

وحث عامل الإقليم في قراره بضرورة القيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق من طرف السلطات المحلية والامنية والادارية المعنية قصد ترشيد استهلاك الماء وحماية الموارد المائية لتخفيض الاستهلاك، مع تطبيق تقييدات على صبيب الماء الصالح للشرب في شبكات التوزيع ان دعت الضرورة الى ذلك مع مراعاة جودة الخدمات

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