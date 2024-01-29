“الأسد الإفريقي 2024”.. انعقاد اجتماع للتخطيط الرئيسي في أكادير
تحتضن القيادة العليا للمنطقة الجنوبية، من 29 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل بأكادير، اجتماع التخطيط الرئيسي لتمرين “الأسد الإفريقي 2024”.
وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم الاثنين، أنه إضافة إلى ممثلي القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأمريكية، تشارك نحو عشرة بلدان شريكة في أشغال التخطيط للدورة العشرين لتمرين “الأسد الإفريقي”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاجتماع يمكن القائمين على التخطيط من تحديد طرق تنفيذ الأنشطة المختلفة لتمرين “الأسد الإفريقي 2024″، مبرزا أن هذه الأنشطة تضم تكوينات تهم العديد من المجالات العملياتية، وتمرينا للتخطيط موجه لأطر القيادة العليا، ومناورات مسلحة متعددة ومشتركة، وأنشطة مدنية-عسكرية، إلى جانب تمارين إزالة التلوث (النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي)
.وسجل أن تمرين “الأسد الإفريقي 2024″، الذي من المزمع تنظيمه من 20 إلى 31 ماي المقبل بمناطق أكادير، وطانطان، والمحبس، وطاطا، والقنيطرة، وبن جرير وتيفنيت، يهدف إلى تطوير قابلية العمل المشترك التقني والإجرائي بين القوات المسلحة الملكية وقوات البلدان المشاركة، وكذا التدريب على التخطيط وقيادة العمليات.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
وفقكم الله وسدد خطاكم يا اسود الوطن وتبت اقدامكم وتحية وتقدير لكل الأبطال وحفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
نعم لقواتنا المسلحة الملكية لما له صالح البلاد نتمنى لهم المزيد والمزيد من التقدم والتطور والازدهار للذهاب إلى الأمام وشعارنا الخالد الله الوطن الملك .
حفظ الله بلدنا الحبيب من أي سوء أو مكروه وملكنا الغالي الذي يرد الخير لشعبه .
هذآ شرف لنا أن التمارين العسكرية تكون في أقاليمنا العزيزة الجنوبية ..
نرحب بكل من شارك في هذه التمارين العسكرية من دول للدورة العشرين هذه السنة .
ماهي الدول التي ستشارك في هذه التمارين العسكرية هذه السنة ??
اللهم إني أستودعك بلدي المغرب ملكها وشعبها وكل من يسهر على امنها وأمانها واستقرارها انك سميع قريب مجيب الدعوات يارب .