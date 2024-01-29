درك سيدي افني يحبط عملية هجرة سرية بطائرة ” الدرون “
ع اللطيف بركة : هبة بريس
أحبطت مصالح الدرك الملكي بسرية سيدي افني، عملية للهجرة السرية الغير الشرعية، عبر استعمال طائرة مسيرة ” الدرون” بتقنية الطائرة بدون طيار “درون”، يوم امس الأحد 28 يناير الجاري ، على ساحل الإقليم بتراب الجماعة الترابية” تنكَرفا”.
العملية أسفرت عن توقيف عدد من المرشحين للهجرة ، إلى جانب حجز زورق مطاطي ومحرك وكمية من البنزين .
وقد تم وضع المرشحين للهجرة السرية الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم غدا الثلاثاء على أنظار النيابة العامة المختصة .
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6 تعليقات
درك سيدي افني يحبط عملية هجرة سرية بطائرة الدرون
نشكر مصالح الدرك الملكي بسرية سيدي افني
Mezyane Mezyane hadchy
Ahsen haja ghaydiro
Tebarklah 3lihom
ضاقت بهم السبل وارادوا الفرار وسيحاكمون لانهم مجبرون على عيش الفقر والبطالة .يجب ان تتولى الدولة امرهم بفرص العمل والحقوق فالتعليم السكن التطبيب والعيش الكريم