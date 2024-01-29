“القسام” تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية
هبة بريس _ وكالات
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، الاثنين، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على “المجازر الإسرائيلية” بحق المدنيين في قطاع غزة.
وقالت الكتائب في بيان مقتضب عبر “تلغرام”: “قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين
بدورها، أوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن “صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب الكبرى (وسط)، وتم رصد إطلاق ما لا يقل عن 12 صاروخا من قطاع غزة باتجاه منطقة تل أبيب الكبرى”.
وأكدت “سماع دوي انفجارات نتجت عن محاولة اعتراض الصواريخ من قبل منظومة القبة الحديدية”.
ولم تشر القناة الإسرائيلية إلى إصابات بشرية، فيما أفادت بإصابة سيارة في مدينة ريشون لتسيون، وسط إسرائيل، دون أن يكون من الواضح إذا كانت الإصابة ناجمة عن شظايا صاروخ أو صاروخ اعتراضي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
15 تعليقات
كل النصر والتمكين لإخواننا في غرة..
اللهم اقـذف السكينة في قلوب أهل غــزَّة، وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وكن لهم وليا ونصيرا …
وسيكتب التاريخ أن المسلمين خذلوا غـزة عندما كانت في أمس الحاجة إليهم وسيكتب أيضاً أن الغرب كانوا يوجهون حكام الدول العربية حسب رغبتهم…
اللهُم كُن لأهل فلسطين عونًا ونصيرًا وبدّل خوفهم أمنًا اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة..
نسأل الله أن ينصر أهلنا في في فلسطين يارب
يجب أن يكون حلا للدولتان وإعطاء كل ذي حق حقة هو السبيل للهدوء و إحلال السلام في المنطقة كافة و أيضا لكافة دول العالم..
قوله تعالى: «كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإذْنِ اللَّه »..
استمروا في الانتفاضة والدفاع والقتال الله معكم وسينصركم بإذنه ما تم أخذه بالقوة لا يتم استرداده الا بالقوة كان الله في عونكم ياشبابنا الابطال..
اللهم آمنا في أوطاننا وسدد رمينا وكن لنا ولا تكن علينا..
نصر من الله وفتح قريب ان شاء الله..
القسام تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية
ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين
نتمنى الهدن من الله تعالى
اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين في غزة العزة والكرامة اللهم ثبت أقدامهم واحفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين ..
نسأل الله الرحمة و السلام يا رب العالمين