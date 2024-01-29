أحادي أكسيد الكربون .. وفاة أكثر من 30 شخصا في شهر واحد بالجزائر

2024-01-29 / 18:03
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هبة بريس

لقي 32 شخصا مصرعهم، منذ بداية السنة الجارية، جراء التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون في مناطق مختلفة من الجزائر، بحسب مصالح الوقاية المدنية المحلية.

ونقلت وسائل إعلام ، عن مصالح الوقاية المدنية المحلية، تأكيدها أنه تم تسجيل أعلى حصيلة على مستوى منطقة المسيلة بنحو ثماني حالات وفاة، متبوعة بقسنطينة (4 وفيات)، وباتنة (3).

وكانت الوقاية المدنية قد أعلنت، خلال السنة الماضية، عن حصيلة ثقيلة من الوفيات بلغت 156 حالة بسبب التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون في مناطق مختلفة بالجزائر، إذ سجل شهر يناير 2023 أعلى حصيلة بمصرع 54 شخصا.

وتتضاعف حالات التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال فترة الصيف في الجزائر، حيث يعد غياب التهوية وعدم احترام قواعد السلامة الأساسية من بين الأسباب الرئيسية لهذه الأحداث الدرامية.

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