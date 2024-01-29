لفتيت: “الجفاف” يعرقل الاستثمار في الأراضي السلالية

هبة بريس - الرباط

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن قلة التساقطات المطرية وندرة الماء تعرقل الاستثمار في الأراضي السلالية.

وذكر لفتيت في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن الجفاف عرقل عملية كراء الأراضي السلالية للمستثمرين.

وأضاف الوزير، أن عددا من المستثمرين الذين أبرموا عقود كراء الأراضي مع الوزارة اضطروا إلى فسخها بسبب الجفاف، مشيرا الى أنه يصعب على المستثمرين كراء أراض دون ماء.

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