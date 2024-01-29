البورصة الأمريكية تشاطر تجربتها مع هيئة الرساميل المغربية في تدريب تقني

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار العلاقة المتميزة التي تجمعهما، أكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنه و بتنسيق مع لجنة الأوراق المالية و البورصة الأمريكية تم وضع برنامج تدريبي تقني حول الإشراف على سوق الرساميل.

وأوضحت الهيئة المغربية أنه و في إطار تعزيز نهجها الجديد المتعلق بالإشراف، نظمت بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، برنامجا تدريبيا تقنيا حول مراقبة سوق الرساميل والإشراف القائمين على المخاطر، بمقر الهيئة بالرباط.

ويهدف هذا البرنامج التدريبي، الذي قدم لفائدة أطر الهيئة، إلى النهوض بالممارسات الفضلى للتنظيم والمراقبة في سوق الرساميل المغربية.

وسلطت هذه الدورة التدريبية الضوء على أهمية تنظيم سوق الرساميل وحماية مدخرات المستثمرين، و شملت أهم المواضيع التي تم التطرق إليها الممارسات الفضلى من حيث التنظيم، التفتيش، التحقيق والمراقبة المرتبطة بسوء استخدام السوق.

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