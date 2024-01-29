الركراكي يعلن نهاية مشوار بوفال في “الكان” ويكشف حالة زياش

هبة بريس - القسم الرياضي

أعلن الناخب الوطني وليد الركراكي إنتهاء مشواره سفيان بوفال في الكان بسبب الإصابة.

وقال الركراكي في تصريح له قبل المباراة: “بوفال سيغيب حتى نهاية الكان بسبب الإصابة، حالته معقدة”.

وأضاف:” زياش لديه إصابة في الكاحل، وسنرى هل سيلعب أم لا، نتابع حالته، ونسارع الزمن ليكون جاهزا، والقرار سوف نتخذه في آخر لحظة”.

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