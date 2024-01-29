رئيس الباطرونا: “المملكة المغربية أصبحت قطبا اقتصاديا عالميا وازنا”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد شكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال لقاء عمل رفيع المستوى تحت شعار “الاستثمار في المغرب، رهان تنافسي لاستكشاف أسواق جديدة” أن العلاقات التجارية بين المغرب و إسبانيا تتميز “بديناميكية وإرادة سياسية إيجابية للغاية، فضلا عن عامل القرب، وبيئات الأعمال المواتية، والتكامل الاقتصادي الهائل والحماس المذهل والمؤكد من جانب قادة الأعمال”.

و أضاف رئيس الباطرونا بأن المغرب يعيش ديناميكية إيجابية للغاية” مشيرا الى أن “بلادنا تكتسب أهمية كقطب اقتصادي عالمي و إقليمي، وتتمتع بموقع جيد كبوابة لإفريقيا وكنقطة انطلاق إلى أوروبا”.

وأضاف أن المملكة وضعت، على مدى 25 سنة الماضية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، “قاعدة متينة للتجارة والاستثمار”، مع بنية تحتية من المستوى الأول.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp