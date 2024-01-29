إحداث لجن لمكافحة “الشغب” بالملاعب على طاولة المجلس الحكومي

2024-01-29 / 15:41
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هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول والثاني منها بتطبيق المادتين 2 و 14 من القانون الصادر في شأن الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، يضيف البلاغ، بإحداث لجن محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، فيما يقضي مشروع المرسوم الرابع بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن تطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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