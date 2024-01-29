مسؤول إسباني: “1600 شركة كاتالونية صدرت منتجاتها إلى المغرب”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد رئيس اتحاد إنعاش التشغيل الوطني، المنظمة الرئيسية لأرباب العمل في كاتالونيا، جوزيب سانشيز ليبر، أن إسبانيا والمغرب، “صديقان وجاران لهما مصالح مشتركة”، تمكنا من إرساء أسس شراكة اقتصادية “مثمرة”، من أجل تعزيز التقدم والازدهار في كلا البلدين.

و أضاف المسؤول الإسباني في لقاء جمع رجال الأعمال الإسبان بنظرائهم المغاربة أن االعلاقات التاريخية بين البلدين ومناخ الاستثمار الملائم يفتحان الطريق أمام تمركز المزيد من الشركات الكاتالونية في المغرب، البلد المفتوح أمام المستثمرين والذي يجذب بشكل متزايد الشركات العالمية الكبرى.

و أشار المسؤول السالف الذكر إلى أن حوالي 1600 شركة كاتالونية صدرت منتجاتها إلى المملكة عام 2022 بزيادة 10 بالمائة مقارنة بعام 2021 بقيمة تصل الى 1,973 مليون يورو.

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