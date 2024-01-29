بلجيكا.. فلاحون ينضمون للاحتجاجات في فرنسا ويغلقون طريقا حيويا

هبة بريس - وكالات

بدأ مزارعون في بلجيكا موجة احتجاج على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث أغلقوا طريقا سريعا في جنوب بلجيكا.

وذكرت وسائل إعلام أن مزارعين في بلجيكا أغلقوا أمس الأحد طريقا سريعا في الجنوب وانضموا بذلك إلى الحراك الذي أطلقه المزارعون في فرنسا وألمانيا.

وأضافت أن نحو 100 آلية زراعية شاركت في الفعالية، وتم إغلاق الطريق السريع، الذي يربط بروكسل وباريس.

ويحتج المزارعون البلجيكيون على انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وعلى الضرائب وارتفاع أسعار المحروقات، ودعوا إلى إصلاح السياسة الزراعية.

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