بلجيكا.. فلاحون ينضمون للاحتجاجات في فرنسا ويغلقون طريقا حيويا

2024-01-29 / 15:25
0
هبة بريس - وكالات

بدأ مزارعون في بلجيكا موجة احتجاج على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث أغلقوا طريقا سريعا في جنوب بلجيكا.

وذكرت وسائل إعلام أن مزارعين في بلجيكا أغلقوا أمس الأحد طريقا سريعا في الجنوب وانضموا بذلك إلى الحراك الذي أطلقه المزارعون في فرنسا وألمانيا.

وأضافت أن نحو 100 آلية زراعية شاركت في الفعالية، وتم إغلاق الطريق السريع، الذي يربط بروكسل وباريس.

ويحتج المزارعون البلجيكيون على انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وعلى الضرائب وارتفاع أسعار المحروقات، ودعوا إلى إصلاح السياسة الزراعية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا.. فلاديمير بوتين يترشح لانتخابات الرئاسة الروسية

رسميا.. فلاديمير بوتين يترشح لانتخابات الرئاسة الروسية

2024-01-29 / 13:20
Photo of مدرعات ومروحيات..وزير داخلية فرنسا يحذر المزارعين المتظاهرين

مدرعات ومروحيات..وزير داخلية فرنسا يحذر المزارعين المتظاهرين

2024-01-28 / 23:44
Photo of ترامب عن هجوم الأردن: نحن على حافة حرب عالمية ثالثة

ترامب عن هجوم الأردن: نحن على حافة حرب عالمية…

2024-01-28 / 23:01
Photo of قطعة بسكويت تنهي حياة الفنانة البريطانية أورلا باكسينديل

قطعة بسكويت تنهي حياة الفنانة البريطانية أورلا باكسينديل

2024-01-28 / 22:07
Photo of بايدن يتوعد بالرد بعد مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في الأردن

بايدن يتوعد بالرد بعد مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في…

2024-01-28 / 21:50
Photo of “إكواس” تعلن استعدادها لـ”حل تفاوضي” بعد انسحاب مالي وبوركينا والنيجر

“إكواس” تعلن استعدادها لـ”حل تفاوضي” بعد انسحاب مالي وبوركينا…

2024-01-28 / 21:13
Photo of شاحنة تنهي حياة شابة مغربية ضواحي “أنفرس ” البلجيكية

شاحنة تنهي حياة شابة مغربية ضواحي “أنفرس ” البلجيكية

2024-01-28 / 19:43
Photo of مقتل 3 جنود أميركيين في هجوم على الحدود السورية الأردنية

مقتل 3 جنود أميركيين في هجوم على الحدود السورية…

2024-01-28 / 19:21
Photo of نيويورك تايمز : حماس وإسرائيل تقتربان من صفقة لتبادل الأسرى

نيويورك تايمز : حماس وإسرائيل تقتربان من صفقة لتبادل…

2024-01-28 / 16:40
Photo of القضاء في بنغلاديش يفرج بكفالة عن حائز نوبل محمد يونس

القضاء في بنغلاديش يفرج بكفالة عن حائز نوبل محمد…

2024-01-28 / 16:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق