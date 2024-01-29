الـCCM يطلق عملية إبداء الاهتمام لفائدة شركات إنتاج الأفلام

هبة بريس - القسم الفني

في إطار تنزيل برنامج 150 قاعة عروض سينمائية بالمراكز الثقافية التابعة لقطاع الثقافة، أعلن المركز السينمائي المغربي عن انطلاق عملية طلب إبداء الاهتمام، لفائدة شركات إنتاج الأفلام السينمائية الطويلة، التي سيتم عرضها بالقاعات السينمائية المجهزة بهذه المراكز.

وحسب بلاغ للمركز السينمائي المغربي الذي توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه فإنه سيتم في هذا الإطار، توقيع عقود خاصة مع شركات الإنتاج السينمائي تحدد التزامات الطرفين، كما سيتم إعداد ميثاق لتدبير هذه العملية.

وحسب البلاغ ذاته فعلى شركات الإنتاج الراغبة في عرض أفلامها المنتجة خلال سنتي 2022 و2023، التقدم بطلب للمركز السينمائي المغربي في غضون شهر، ابتداء من تاريخ هذا الإعلان، عبر البريد الإلكتروني للمركز contact@ccm.ma.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp