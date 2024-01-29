الـCCM يطلق عملية إبداء الاهتمام لفائدة شركات إنتاج الأفلام

2024-01-29 / 15:09
1
هبة بريس - القسم الفني

في إطار تنزيل برنامج 150 قاعة عروض سينمائية بالمراكز الثقافية التابعة لقطاع الثقافة، أعلن المركز السينمائي المغربي عن انطلاق عملية طلب إبداء الاهتمام، لفائدة شركات إنتاج الأفلام السينمائية الطويلة، التي سيتم عرضها بالقاعات السينمائية المجهزة بهذه المراكز.

وحسب بلاغ للمركز السينمائي المغربي الذي توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه فإنه سيتم في هذا الإطار، توقيع عقود خاصة مع شركات الإنتاج السينمائي تحدد التزامات الطرفين، كما سيتم إعداد ميثاق لتدبير هذه العملية.

وحسب البلاغ ذاته فعلى شركات الإنتاج الراغبة في عرض أفلامها المنتجة خلال سنتي 2022 و2023، التقدم بطلب للمركز السينمائي المغربي في غضون شهر، ابتداء من تاريخ هذا الإعلان، عبر البريد الإلكتروني للمركز contact@ccm.ma.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of افتتاح عدد من دور الشباب والثقافة بعدد من مدن المملكة

افتتاح عدد من دور الشباب والثقافة بعدد من مدن…

2024-01-31 / 12:09
Photo of فركوس يتبرأ من فتاة تدعي أنها ابنته

فركوس يتبرأ من فتاة تدعي أنها ابنته

2024-01-30 / 17:11
Photo of السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

2024-01-30 / 15:55
Photo of “مسرحية حفيد مبروك” في جولة وطنية بجهة درعة تافيلالت

“مسرحية حفيد مبروك” في جولة وطنية بجهة درعة تافيلالت

2024-01-30 / 15:13
Photo of لأول مرة بمراكش..المغرب يستضيف حفل توزيع جوائز ” The Luxury Network Awards “

لأول مرة بمراكش..المغرب يستضيف حفل توزيع جوائز ” The Luxury Network…

2024-01-30 / 14:34
Photo of بعد اختفائها لأيام.. بطمة تطمئن جمهورها عن وضعها الصحي

بعد اختفائها لأيام.. بطمة تطمئن جمهورها عن وضعها الصحي

2024-01-30 / 13:20
Photo of فيلم”بنت الفقيه” يجمع ابتسام تسكت و زينب عبيد و ربيع القاطي

فيلم”بنت الفقيه” يجمع ابتسام تسكت و زينب عبيد و…

2024-01-30 / 12:19
Photo of بعد ظفرها بجوائز مهمة.. أسماء المدير تخرج خالية الوفاض من مسابقة الأوسكار

بعد ظفرها بجوائز مهمة.. أسماء المدير تخرج خالية الوفاض…

2024-01-29 / 13:33
Photo of بسبب مرض السرطان.. خالد سليم يحلق شعره على الهواء

بسبب مرض السرطان.. خالد سليم يحلق شعره على الهواء

2024-01-29 / 11:27
Photo of للمرة الثانية.. أحلام تتعرض للسرقة في باريس

للمرة الثانية.. أحلام تتعرض للسرقة في باريس

2024-01-29 / 09:30

تعليق واحد

  1. عن التخلف و كرة القدم قال الراحل المهدي المنجرة أن تفوز على مصر لا يختلف أن تفوز هي كذلك الجزائر و تونس و ليبيا فلا فائدة من الغليان و التشافي فنحن كلنا متعادلون في التخلف و الأمية و الجهل و ضعف الصحة و التعليم و إنتشار البطالة كرة قدم مجرد لعبة و التخلف يرى كرة قدم كل شيء و هي في الأصل لا شيء .. هذه المرة سنتبادل الأدوار أنتم تكتبون و أنا أقرأ أكتبوا كل ما يحول في خاطركم ..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق