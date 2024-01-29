بعد إصدار 19 مذكرة بحث في حقه.. الإطاحة بمروج للمخدرات ببرشيد

2024-01-29 / 13:55
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هبة بريس_ مكتب سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للشرطة بمدينة برشيد، تمكنت اليوم الاثنين من توقيف أربعيني من ذوي السوابق القضائية، وموضوع 19 مذكرة بحث وطنية، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات.

وأضافت ذات المصادر، أنه جرى إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

توقيف المشتبه فيه حسب ذات المصادر، تم بالمنطقة القروية ” دوار الدرانة” ضواحي مدينة برشيد، لكونه يشكل موضوع 19 مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل مصالح الشرطة بمدينتي سطات وبرشيد والدرك الملكي بسطات، في قضايا تتعلق بترويج المخدرات والسرقة الموصوفة ومسكر ماء الحياة.

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‫4 تعليقات

  2. نشكر عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للشرطة بمدينة برشيد

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  3. جرى إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة

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