بعد ظفرها بجوائز مهمة.. أسماء المدير تخرج خالية الوفاض من مسابقة الأوسكار
خرج الفيلم المغربي “كذب أبيض” لصاحبته أسماء المدير من المنافسة الرسمية لجوائز الأوسكار في دورته 96 في المرحلة ما قبل النهائية للترشيحات.
وأعلنت المخرجة المغربية التي استطاعت حصد جوائز مهمة بفيلم “كذب أبيض” عن خروجها من المنافسة، وذلك عبر حائطها الفايسبوكي.
ونشرت المدير تدوينة مطولة عبر ذات المنصة جاءت كالتالي:“أنا وفريقي الرائع استمتعنا وإياكم بالرحلة، أحيانا تتوقف بعض الرحلات لكن يستمر الحلم، كل ما نتقنه في هذا المجال هو صناعة الافلام وأي شيء يأتي بعد ذلك لا يمكن التحكم به”.
وواصلت قائلة:“لم نبخل أنا وفريقي بأي جهد..كانت تجربة رائعة..شكرا لكل من ساعد وساهم وشجع هذه الرحلة. انها البداية وما اجملها من بداية، نحتاج وقت صيانة الذات لان العودة بقوة تحتاج الرجوع للخلف قليلا”.
وأضافت المتحدثة ذاتها:“تحياتي لكنّ ولكم أينما كنتم. أحبكم. القادم أجمل. سنرتاح ثم نعود باذن الله، هنيئا لكل اصدقائي المخرجين من كل الدول. هنيئا صديقتي كوثر بن هنية من تونس. ألقاكم بالعروض عبر قاعات العالم قريبا”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp