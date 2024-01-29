بعد ظفرها بجوائز مهمة.. أسماء المدير تخرج خالية الوفاض من مسابقة الأوسكار

2024-01-29 / 13:33
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نجلاء مزيان - هبة بريس

خرج الفيلم المغربي “كذب أبيض” لصاحبته أسماء المدير من المنافسة الرسمية لجوائز الأوسكار في دورته 96 في المرحلة ما قبل النهائية للترشيحات.

وأعلنت المخرجة المغربية التي استطاعت حصد جوائز مهمة بفيلم “كذب أبيض” عن خروجها من المنافسة، وذلك عبر حائطها الفايسبوكي.

ونشرت المدير تدوينة مطولة عبر ذات المنصة جاءت كالتالي:“أنا وفريقي الرائع استمتعنا وإياكم بالرحلة، أحيانا تتوقف بعض الرحلات لكن يستمر الحلم، كل ما نتقنه في هذا المجال هو صناعة الافلام وأي شيء يأتي بعد ذلك لا يمكن التحكم به”.

وواصلت قائلة:“لم نبخل أنا وفريقي بأي جهد..كانت تجربة رائعة..شكرا لكل من ساعد وساهم وشجع هذه الرحلة. انها البداية وما اجملها من بداية، نحتاج وقت صيانة الذات لان العودة بقوة تحتاج الرجوع للخلف قليلا”.

وأضافت المتحدثة ذاتها:“تحياتي لكنّ ولكم أينما كنتم. أحبكم. القادم أجمل. سنرتاح ثم نعود باذن الله، هنيئا لكل اصدقائي المخرجين من كل الدول. هنيئا صديقتي كوثر بن هنية من تونس. ألقاكم بالعروض عبر قاعات العالم قريبا”.

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