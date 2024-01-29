رسميا.. فلاديمير بوتين يترشح لانتخابات الرئاسة الروسية

هبة بريس - وكالات

سجلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية الرئيس فلاديمير بوتين رسميا كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية يوم الاثنين، قولها إن اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسجل كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من 15 وحتى 17 مارس.

وقالت سكرتيرة اللجنة المركزية للانتخابات ناتاليا بودارينا إنه من بين 60 ألف توقيع تم اختيارها لدعم بوتين، تم إعلان بطلان 0.15 %مع احتمال وجود 5% معيبة.

وأشارت إلى اختيار 198 شخصا من قائمة وكلاء بوتين للانتخابات، وفقا لوكالة رويترز.

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