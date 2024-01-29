موسم الحج 1446.. فتح باب التسجيل الالكتروني

2024-01-29 / 12:33
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هبة بريس

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن عملية التسجيل الالكتروني للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج لموسم 1446هـ / 2025م، ستتم ابتداء من يوم الإثنين 05 فبراير إلى غاية يوم الجمعة 15 فبراير 2024 .

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن اللجنة الملكية للحج ” قررت بالنسبة لأداء فريضة الحج لعام 1446هـ / 2025م، فتح باب التسجيل الإلكتروني أمام المواطنات والمواطنين البالغين من العمر 18 سنة فما فوق والذين لم يسبق لهم أداء مناسك الحج خلال العشر سنوات الأخيرة”.

كما قررت اللجنة “بالنسبة لكبار السن ضرورة التسجيل مع أحد أفراد العائلة لا يتجاوز عمره 50 سنة، يتوفر على القدرة البدنية التي تمكنه من مرافقة المسن في كل مراحل الحج ومساعدته على أداء المناسك”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية التسجيل الإلكتروني تتم من خلال الولوج لموقع الوزارة على الأنترنيت (www.habous.gov.ma)، وفق لائحتين: اللائحة الأولى خاصة بالراغبين في أداء هذه الفريضة بتأطير من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، واللائحة الثانية خاصة بالراغبين في أداء هذه الفريضة بتأطير من وكالات الأسفار السياحية.

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