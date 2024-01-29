فنان فرنسي يدرّب فأرين على التقاط صور “سيلفي”

2024-01-29 / 12:05
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هبة بريس - وكالات

قضى فنان فرنسي مدة شهرين في تدريب الفئران على الضغط على زر صغير لكاميرا تواجهها مباشرة في آلة تشبه كشك التصوير، فوجد أن القوارض ضغطت عليه بضع مئات من المرات.

واستلهمت التجربة من عالم النفس الشهير الدكتور بورهوس فريدريك سكينر، الذي استخدم التعزيز الإيجابي في تعليم الفئران الضغط على رافعة داخل “صندوق سكينر”، وقام أوغستين ليغنيير بتكرار الدراسة، ولكن مع صور سيلفي.

وقال ليغنيير: “كنت أحاول أن أفهم كيف يمكن للتجارب التي أجريت في الخمسينيات من القرن الماضي أن تؤثر على السلوك، حيث لدينا الآن وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية”.

وصمم ليغنيير هيكلا شاهقا مزودا بكاميرا في الأعلى وآلية تطلق جرعة صغيرة من السكر في كل مرة يدفع فيها الفأر زر الكاميرا.

وقال الفنان: “في مرحلة ما، توقفت الفئران عن تناول السكر”، بينما كان يشرح أن الحيوانات أدركت أنها حصلت على الدوبامين نفسه بمجرد الضغط على الزر والتقاط صور مرحة.

ويحتوي “صندوق سكينر المنقح” على كاميرا ومصباح يدوي وقرص صلب للكمبيوتر وعلبة سكر متصلة بعجلة، بالإضافة إلى الطعام والماء.

واستغرق بناء الصندوق الشفاف حوالي شهرين، وشمل ذلك أيضا اختبار الهيكل وتعديله.

وقال ليغنيير إن الفئران دمرت أيضا الهيكل أثناء التدريب وكان عليه إجراء العديد من الإصلاحات.

ثم علّم الفئران كيفية التقاط صور سيلفي بالضغط على الزر الصغير، وتم التدريب لبضع ساعات في اليوم. وتم بعد ذلك إخراج الفئران من الصندوق لمدة أسبوع تقريبا ثم إعادتها إلى الداخل للقيام بالعملية مرة أخرى.

وكان الفنان في البداية يمتلك شاشة أمامية لتظهر للحيوانات صورها، لكنه أزالها بعد عدم استجابتها للصور.

ولاحظ أن الفئران تضغط على الزر كل نصف دقيقة خلال التجربة.

وقارن ليغنيير النتائج بكيفية ارتباط البشر بهواتفهم في العصر الرقمي. ويكمن الفرق في أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم الإعجابات والتعليقات لإثارة الاستجابة نفسها التي أظهرها الفأر عندما تلقى جرعة من السكر، ما يجعل الناس يدمنون عليها.

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