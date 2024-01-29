هذه حقيقة إقالة مدير سجن الناظور بسبب تفشي حالات الانتحا.ر

هبة بريس

أكدت إدارة السجن المحلي بالناظور أن الخبر المتداول بخصوص إقالة مدير هذه المؤسسة السجنية “بسبب تفشي حالات الانتحار بين السجناء”، “لا أساس له من الصحة”.

وذكرت إدارة المؤسسة، في بيان توضيحي اليوم الإثنين ردا على المزاعم المنشورة بخصوص “إقالة مدير السجن المحلي بالناظور بسبب تفشي حالات الانتحار بين سجناء المؤسسة” و”الوفاة الغامضة لأحد السجناء الأفارقة”، إلى أن “المعني بالأمر يمارس مهامه بشكل عادي”.

وبخصوص ادعاء انتشار حالات الانتحار بين نزلاء المؤسسة، أوضحت أن الأمر يتعلق بـ”نزيل يحمل الجنسية الفلسطينية، سبق أن قام بمحاولة للانتحار بتاريخ 08 أكتوبر 2023 عبر تناول جرعة زائدة من أحد الأدوية، ليتم إخراجه إلى المستشفى العمومي حيث قدمت له الإسعافات الضرورية، علما أن المعني بالأمر يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية ويتناول الأدوية المناسبة لحالته”.

أما بشأن ادعاء “وفاة أحد السجناء الأفارقة بشكل غامض”، فأبرزت إدارة المؤسسة أن الأمر يتعلق بـ”سجين يحمل جنسية غينيا كوناكري توفي بتاريخ 29 أكتوبر 2023 بالمستشفى العمومي، حيث كان يعاني من آلام على مستوى الأمعاء، إذ سبق له الاستفادة من 12 فحصا طبيا داخل المؤسسة، وتم إخراجه إلى المستشفى الخارجي 8 مرات، حيث استفاد من فحوص بالسكانير والرنين المغناطيسي كما أجريت له بعض التحاليل”.

وخلصت إلى التأكيد على أن “ما نُشر لا يعدو أن يكون محاولة للتشويش على السير العادي للمؤسسة، وكذا للمس بصورة العاملين بها لدى الرأي العام”.

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