بسبب مرض السرطان.. خالد سليم يحلق شعره على الهواء

هبة بريس - القسم الفني

أعلن النجم المصري خالد سليم عن تضامنه مع والدته التي أصيبت مؤخرا بمرض السرطان خلال لقاء تلفزيوني، وذلك عبر حلق شعره بالكامل.

ودخل الفنان المصري في نوبة بكاء حزناً عليها قائلا: “عايز أعمل حاجة كان نفسي أعملها ولكن كان عندي التزامات مخلتنيش أعملها، ولكن أنا بعتذر للالتزامات اللي جاية، وأنا بعلن تضامني التام لماما بعد إصابتها بالسرطان.. لها ولكل اللي جالهم المرض اللعين ده وكل الناس اللي فقدت أحد أسرتها وأحبابها بسبب المرض القذر ده، ربنا يخليكي لينا يا ماما انتي لو روحتي كلنا هنضيع يا ماما”.

وكشف خالد سليم تفاصيل مرض والدته، مشيرا إلى أنه أصيب برهاب الموت بعد فقدان والده،قائلا: “بعدما فقدت الوالد ابتدينا ناخد بالنا من ماما فبقينا نعمل ليها فحوصات طول الوقت فاكتشفنا المرض فكانت صدمة لينا كلنا بس كان لازم نكتم تعبـنا عشان هي متتـعبش بس هي كانت أقوى مننا وقالت أنا عيشت كويس فلو دي هتبقا نهايتي أنا راضيه واستأصلت ثديها بس الحمد لله وابتدا التعب يبان على وشها شكلها كبر بس لسة زي القمر”.

ودخل خالد سليم في حالة من البكاء والانهيار على الهواء أثناء الحديث عن مرض والدته.

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