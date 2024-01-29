بسبب مرض السرطان.. خالد سليم يحلق شعره على الهواء

2024-01-29 / 11:27
1
هبة بريس - القسم الفني

أعلن النجم المصري خالد سليم عن تضامنه مع والدته التي أصيبت مؤخرا بمرض السرطان خلال لقاء تلفزيوني، وذلك عبر حلق شعره بالكامل.

ودخل الفنان المصري في نوبة بكاء حزناً عليها قائلا: “عايز أعمل حاجة كان نفسي أعملها ولكن كان عندي التزامات مخلتنيش أعملها، ولكن أنا بعتذر للالتزامات اللي جاية، وأنا بعلن تضامني التام لماما بعد إصابتها بالسرطان.. لها ولكل اللي جالهم المرض اللعين ده وكل الناس اللي فقدت أحد أسرتها وأحبابها بسبب المرض القذر ده، ربنا يخليكي لينا يا ماما انتي لو روحتي كلنا هنضيع يا ماما”.

وكشف خالد سليم تفاصيل مرض والدته، مشيرا إلى أنه أصيب برهاب الموت بعد فقدان والده،قائلا: “بعدما فقدت الوالد ابتدينا ناخد بالنا من ماما فبقينا نعمل ليها فحوصات طول الوقت فاكتشفنا المرض فكانت صدمة لينا كلنا بس كان لازم نكتم تعبـنا عشان هي متتـعبش بس هي كانت أقوى مننا وقالت أنا عيشت كويس فلو دي هتبقا نهايتي أنا راضيه واستأصلت ثديها بس الحمد لله وابتدا التعب يبان على وشها شكلها كبر بس لسة زي القمر”.

ودخل خالد سليم في حالة من البكاء والانهيار على الهواء أثناء الحديث عن مرض والدته.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بعد ظفرها بجوائز مهمة.. أسماء المدير تخرج خالية الوفاض من مسابقة الأوسكار

بعد ظفرها بجوائز مهمة.. أسماء المدير تخرج خالية الوفاض…

2024-01-29 / 13:33
Photo of للمرة الثانية.. أحلام تتعرض للسرقة في باريس

للمرة الثانية.. أحلام تتعرض للسرقة في باريس

2024-01-29 / 09:30
Photo of طبيب التجميل نادر صعب يكذب اتهامات ريهام سعيد

طبيب التجميل نادر صعب يكذب اتهامات ريهام سعيد

2024-01-27 / 15:59
Photo of ابتزاز وتهديد المشاهير المغاربة.. عصابة الويب تتحدى الأمن المغربي

ابتزاز وتهديد المشاهير المغاربة.. عصابة الويب تتحدى الأمن المغربي

2024-01-27 / 14:55
Photo of ميرهان حسين تكشف حقيقة ارتباط خطيبها السابق بشرين عبد الوهاب

ميرهان حسين تكشف حقيقة ارتباط خطيبها السابق بشرين عبد…

2024-01-27 / 14:44
Photo of سعد لمجرد :”آمل أن أحقق حلمي في التمثيل “

سعد لمجرد :”آمل أن أحقق حلمي في التمثيل “

2024-01-27 / 11:53
Photo of لطيفة رأفت تهدد كل من يتهمها بالتورط في قضية “المالي” باللجوء إلى القضاء

لطيفة رأفت تهدد كل من يتهمها بالتورط في قضية…

2024-01-26 / 21:54
Photo of فتح باب التسجيل في الدورة الـ 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب

فتح باب التسجيل في الدورة الـ 29 للمعرض الدولي…

2024-01-26 / 19:25
Photo of فيلم “عصابات” في القاعات السينمائية في هذا التاريخ

فيلم “عصابات” في القاعات السينمائية في هذا التاريخ

2024-01-26 / 17:29
Photo of عبد الفتاح الجريني يحمس جمهوره لجديده الفني

عبد الفتاح الجريني يحمس جمهوره لجديده الفني

2024-01-26 / 15:50

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق