قمة “إيطاليا.. افريقيا”.. الرئيس الإيطالي يستقبل أخنوش
هبة بريس
استُقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء أمس الأحد بروما، من طرف رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، وذلك إلى جانب رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة “إيطاليا-إفريقيا.. جسر للنمو المشترك”، التي تنعقد أشغالها يومي 28 و29 يناير.
وكان ماتاريلا مرفوقا خلال هذا الاستقبال برئيسة الحكومة الإيطالية، جيورجيا ميلوني.
وبهذه المناسبة، أقام الرئيس الإيطالي مأدبة عشاء على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في هذه القمة، التي تأتي في سياق مسار بدأته الحكومة الإيطالية منذ تولي مهامها، عبر العديد من الاجتماعات، أهمها المؤتمر حول التنمية والهجرة المنعقد بروما في يوليوز الماضي، والذي تم خلاله إطلاق “مسلسل روما”.
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6 تعليقات
العلاقات بين المغرب وايطاليا علاقة مبنية على الاحترام المتبادل والحكومة تعزز هذه العلاقات رغبة منها في تطوير المشاريع مشتركة بينهم خصوصا في مجال الطاقة المتجددة وصناعة السيارات ..
اللهم احفظ العلاقة المتينة بين البلدين والتي تتميز بجودة ودينامية فريدة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية الله احفظ ملكنا الغالي . والديبلوماسية المغربية الحكيمة..
اليوم ما حققته الديبلوماسية المغربية هو بفضل القيادة الراشدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيداه.
حكومة السيد عزيز أخنوش ماضية في الاتجاه الصحيح يسعون للحلول الناجعة ولمضلحة البلدين ..
نتمنى هاته الزيارة تعود بالنفع للمغرب وتكون عندها نتائج إيجابية..
تحية تقدير واحترام للسيد رئيس الحكومة..