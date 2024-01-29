أكثر من 86 ألف مغربي أسسوا شركة سنة 2023 ثلثهم في جهة البيضاء سطات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

رقم مهم في تأسيس المقاولات الجديدة ذاك الذي أفصحت عنه معطيات رسمية، حيث كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 86 ألف و427 مقاولة خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2023.

وأوضح ذات المصدر أن أغلب المقاولات الجديدة هي في القطاع التجاري بحصة 35,79%، تليه الخدمات المتنوعة (18,65%)، والبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (17,5%)، ثم النقل (8,72%)، والصناعات (7,82%)، والفنادق والمطاعم (5,86%)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,53%)، والفلاحة والصيد البحري (1,89%)، والأنشطة المالية (1,24%).

و تصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بحوالي 24.951 مقاولة جديدة، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة بحوالي 12 ألف مقاولة، ثم الرباط سلا القنيطرة بحوالي 10 آلاف مقاولة، و مراكش آسفي ثم فاس مكناس و باقي الجهات الأخرى.

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