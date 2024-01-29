الطماطم بـ3 دراهم والبطاطا بـ4 دراهم.. أسعار الخضر تسجل تراجعا ملحوظا

2024-01-29 / 09:50
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هبة بريس - الرباط

سجلت أسعار الخضر بمختلف الأسواق بالمملكة، طيلة الأيام القليلة الماضية، تراجعا ملحوظا.

وفي هذا الصدد، انخفضت أسعار الخضر الأكثر طلبا واستهلاكا من طرف المغاربة بشكل ملحوظ.

وبلغت أسعار الطماطم بمعظم المدن ما بين 2.50 و 4 دراهم، وتراوحت أسعار البطاطس بين 3 و5 دراهم، كما تراوحت أسعار الفلفل ما بين 5 و 7 دراهم، والبصل ما بين 6 و7 دراهم.

وعبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم بسبب هذه الانخفاضات، معربين عن أملهم في أن تطال أسعار الدواجن والبيض واللحوم، التي تعرف بدورها إقبالا كبيرا خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

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‫17 تعليقات

  1. شكرا موريتانيا ، انتصرت للمواطن المغربي البسيط ضد التجار الجشعين ، في ظرف أصبحت الأسر البسيطة لا نقوى حتى على اقتناء خيرات بلدها
    الحمد لله

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  5. الفساد والوبيات وأصحاب الضيعات الذين يستفيدون من أموال الدولة اللهم احفظ هدا البلد الامين وسائر بلاد المسلمين..

    1
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  6. الخضر والفواكه غزات أفريقيا اشنو رباح ديال المواطن المغربي الضعيف من هذا الغزو الا الغلاء ..

    1
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  7. سقط قناع بعض الفلاحين وأوهامهم و كشف الواقع زيف كل ما يدعون وإرجاع الأسباب الى المناخ…

    1
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  9. تصدير الخضر و الفواكه هو سبب الغلاء الفاحش لها يجب أن تبقى في المغرب و بأسعار في متناول الطبقات الكادحة..

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  10. نتمنا أن تترجع القطنيات والمعلبات والزيوت المرتفعة ثمنها وأن تنخفض لأن المواطن تعب كتير وشكرا لكل مسؤول نزيه يقوم بعمله بكل جرأة وتصدي لمن يريد قهر المواطنين..

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  14. انهيار و عودة للأسعار السابقة كما كانت. في انتظار عودة أسعار المحروقات لسعرها الحقيقي إن شاء الله تعالى..

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  15. هذا نتاج عدم الترخيص لشاحنات النقل الدولي بالمرور لان ما يقع في موريطانيا حاليا هو السبب الرئيسي لخفض الأسعار لأنها أصبحت متكدسة في المخازن المبردة ..

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