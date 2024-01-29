الطماطم بـ3 دراهم والبطاطا بـ4 دراهم.. أسعار الخضر تسجل تراجعا ملحوظا
هبة بريس - الرباط
سجلت أسعار الخضر بمختلف الأسواق بالمملكة، طيلة الأيام القليلة الماضية، تراجعا ملحوظا.
وفي هذا الصدد، انخفضت أسعار الخضر الأكثر طلبا واستهلاكا من طرف المغاربة بشكل ملحوظ.
وبلغت أسعار الطماطم بمعظم المدن ما بين 2.50 و 4 دراهم، وتراوحت أسعار البطاطس بين 3 و5 دراهم، كما تراوحت أسعار الفلفل ما بين 5 و 7 دراهم، والبصل ما بين 6 و7 دراهم.
وعبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم بسبب هذه الانخفاضات، معربين عن أملهم في أن تطال أسعار الدواجن والبيض واللحوم، التي تعرف بدورها إقبالا كبيرا خاصة خلال شهر رمضان الكريم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
17 تعليقات
شكرا موريتانيا ، انتصرت للمواطن المغربي البسيط ضد التجار الجشعين ، في ظرف أصبحت الأسر البسيطة لا نقوى حتى على اقتناء خيرات بلدها
الحمد لله
الحمد لله تراجع أسعار الخضر والفواكه..
اللهم أدمها نعمة علينا يارب العالمين.
تراجع كبير لأسعار الخضر خصوصاً البطاطس والطماطم..
الفساد والوبيات وأصحاب الضيعات الذين يستفيدون من أموال الدولة اللهم احفظ هدا البلد الامين وسائر بلاد المسلمين..
الخضر والفواكه غزات أفريقيا اشنو رباح ديال المواطن المغربي الضعيف من هذا الغزو الا الغلاء ..
سقط قناع بعض الفلاحين وأوهامهم و كشف الواقع زيف كل ما يدعون وإرجاع الأسباب الى المناخ…
الحمدلله. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين…
تصدير الخضر و الفواكه هو سبب الغلاء الفاحش لها يجب أن تبقى في المغرب و بأسعار في متناول الطبقات الكادحة..
نتمنا أن تترجع القطنيات والمعلبات والزيوت المرتفعة ثمنها وأن تنخفض لأن المواطن تعب كتير وشكرا لكل مسؤول نزيه يقوم بعمله بكل جرأة وتصدي لمن يريد قهر المواطنين..
الحمد لله الذي أعطانا اللهم زدنا ولاتنقصنا هذا من فضل الله ورحمته علينا..
الحكومة الموريتانية رفعت القيمة الجمركية على المنتجات المغربية..
فجأة وجدنا لا علاقة للمناخ و الجفاف بالغلاء
اللهم اهدينا ….
انهيار و عودة للأسعار السابقة كما كانت. في انتظار عودة أسعار المحروقات لسعرها الحقيقي إن شاء الله تعالى..
هذا نتاج عدم الترخيص لشاحنات النقل الدولي بالمرور لان ما يقع في موريطانيا حاليا هو السبب الرئيسي لخفض الأسعار لأنها أصبحت متكدسة في المخازن المبردة ..
نتمنا ان تستقر هده الاتمنة في منتوجات الخضر الاساسية للمواطن
نحن وطن الفلاحة عيب علينا ان نعيش هدا الغلاء في منتوجاة الخضروات والفواكه