المغرب يتقدم في الصناعات الدوائية و يصدر مليار و نصف درهم من الأدوية

2024-01-29 / 10:39
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أصبحت المملكة المغربية تعتمد على تنويع الصناعات لتقوية مداخيلها من العملة الصعبة من خلال التصدير، حيث و بعد أن تميزت في صناعات ثقيلة كالسيارات و صناعة أجزاء الطائرات و غيرهما، ها هي الآن تسير بخطى ثابتة في الصناعات الدوائية بفضل الاسثتمارات المهمة ابتي خصصت لهذا القطاع.

و في هذا الصدد، ارتفعت صادرات الصناعات الدوائية بالمغرب، إلى غاية نهاية نونبر الماضي، بنسبة 19.8 %، أي بـ 257 مليون درهم، حيث بلغت صادرات المغرب من الصناعات الدوائية في اتجاه الأسواق الخارجية بما قيمته 1.55 مليار درهم، مقابل 1.29 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المغرب يضم 53 شركة دوائية، تتوفر 47 منها على مصانع للإنتاج، فيما تساهم هذه الصناعة في توفير 55 ألف فرصة عمل، بينها 13 ألف فرصة عمل مباشرة.

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