للمرة الثانية.. أحلام تتعرض للسرقة في باريس

2024-01-29 / 09:30
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هبة بريس - القسم الفني

للمرة الثانية، تعرضت الفنانة أحلام الشمسي، لعملية سرقة خلال زيارتها لباريس يوم الجمعة الماضي.

وتقدمت النجمة الإماراتية البالغة من العمر 55 عاماً بشكوى إلى الشرطة في الدائرة 16، كاشفة أنها فقدت مقتنيات بقيمة 100 ألف يورو، بعد أن اختفت حقائبها من أمام المسكن الذي نزلت فيه بمنطقة باسي الراقية المطلة على برج إيفل، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية.

وأوضحت أحلام أنها تركت حقيبتين عند المدخل، وحين عادت لأخذهما، اختفتا.

هذا وينتظر أن تساعد كاميرات المراقبة في المسكن شديد الحراسة التوصل إلى المتورطين.

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