بمشاركة المغرب.. افتتاح المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري في الرياض

هبة بريس

افتتحت أمس الأحد بالرياض، فعاليات المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري، الحدث الأكبر في المملكة والخليج العربي، وذلك إلى غاية الـ 31 يناير الجاري بمشاركة عدة دول من بينها المغرب.

ويعد المعرض السعودي الدولي للامتياز بمثابة حافز لتطوير صناعة الامتياز مع تقديم الدعم لأصحاب الأعمال الطموحين،وتخلق هذه المنصة فرصًا للعلامات التجارية المحلية للتوسع إقليميًا ودوليًا من خلال حقوق الامتياز .

ويقام المعرض تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطية.

وستتاح لزوار معرض الامتياز السعودي الدولي فرصة استكشاف مجموعة واسعة من فرص الامتياز في مختلف الصناعات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة، والضيافة، والتعليم، والرعاية الصحية.

وسيضم المعرض قائمة متنوعة من العارضين تضم علامات تجارية عالمية مشهورة، ولاعبين إقليميين بارزين، وشركات محلية ناشئة، مما يوفر للزوار مجموعة واسعة من فرص الاستثمار.

وسيتضمن الحدث برنامجًا شاملاً مصممًا لتعزيز التواصل وتبادل المعرفة. يوفر برنامج تبادل الاعمال منصة فريدة للعارضين والمستثمرين للتواصل وتعزيز الشراكات الهادفة وتسهيل نمو الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر ورش العمل للحاضرين رؤى قيمة حول أفضل ممارسات الامتياز واتجاهات الصناعة وقصص النجاح، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة للنجاح في مشهد الامتياز التنافسي.

ويتمتع معرض الامتياز السعودي الدولي بسجل حافل من النجاح، حيث اجتذبت نسخة 2019 أكثر من 12,567 زائرًا، واستضافت 139 عارضًا يمثلون 170 علامة تجارية من 15 دولة، وتسهيل أكثر من 230 اتفاقية موقعة.

وبفضل نموها وتأثيرها المستمر، رسخ المعرض مكانته بقوة باعتباره حدث الامتياز الأول في المملكة العربية السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع.

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