طقس الإثنين.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2024-01-29 / 09:11
2
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن يظل الطقس باردا نسبيا، خلال الصباح والليل، بكل من المرتفعات والهضاب العليا، مع تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية خلال الليل والصباح قرب السواحل الشمالية والوسطى.

كما يرتقب أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا نسبيا خلال النهار بالسهول الداخلية والمنطقة الوسطى والجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و06 درجات بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية والجنوب الشرقي، وما بين 12 و17 درجة بالوسط و الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 06 و12 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين مهدية وطانطان، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طرفاية وبوجدور .

كما سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مصادر : عملية السرقة ب”الكوديفوار” لم تستهدف ديبلوماسية مغربية

مصادر : عملية السرقة ب”الكوديفوار” لم تستهدف ديبلوماسية مغربية

2024-01-28 / 22:28
Photo of أكادير : النيابة العامة تقدم حصيلة سنة قضائية 2023 لمحاكم سوس ماسة

أكادير : النيابة العامة تقدم حصيلة سنة قضائية 2023…

2024-01-28 / 21:19
Photo of أمن البيضاء يعتقل جزائري وزوجته احترفا سرقة السيارات بطريقة “مبتكرة”

أمن البيضاء يعتقل جزائري وزوجته احترفا سرقة السيارات بطريقة…

2024-01-28 / 20:26
Photo of ابتداء من يوم غد الاثنين…المغرب بلا زواج ولا طلاق

ابتداء من يوم غد الاثنين…المغرب بلا زواج ولا طلاق

2024-01-28 / 19:59
Photo of مرصد ينتدب دفاعه في دعوى المال العام بمحكمة ازيلال

مرصد ينتدب دفاعه في دعوى المال العام بمحكمة ازيلال

2024-01-28 / 19:51
Photo of أخنوش يمثل الملك في قمة “إيطاليا-إفريقيا .. جسر للنمو المشترك”

أخنوش يمثل الملك في قمة “إيطاليا-إفريقيا .. جسر للنمو…

2024-01-28 / 19:13
Photo of راقي جزائري: “السحر وراء إقصاء المنتخب الجزائري من كأس أفريقيا”

راقي جزائري: “السحر وراء إقصاء المنتخب الجزائري من كأس…

2024-01-28 / 19:11
Photo of اختفاء مفاجئ وغامض لـ 5 تلاميذ يستنفر السلطات الأمنية بزاكورة

اختفاء مفاجئ وغامض لـ 5 تلاميذ يستنفر السلطات الأمنية…

2024-01-28 / 18:53
Photo of أزيد من 300 ألف تلميذ وتلميذة استفادوا من الدعم التربوي بجهة الرباط

أزيد من 300 ألف تلميذ وتلميذة استفادوا من الدعم…

2024-01-28 / 18:33
Photo of راكب يثير الرعب على متن طائرة متجهة إلى المغرب

راكب يثير الرعب على متن طائرة متجهة إلى المغرب

2024-01-28 / 18:28

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق