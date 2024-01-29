طقس الإثنين.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن يظل الطقس باردا نسبيا، خلال الصباح والليل، بكل من المرتفعات والهضاب العليا، مع تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية خلال الليل والصباح قرب السواحل الشمالية والوسطى.

كما يرتقب أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا نسبيا خلال النهار بالسهول الداخلية والمنطقة الوسطى والجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و06 درجات بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية والجنوب الشرقي، وما بين 12 و17 درجة بالوسط و الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 06 و12 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين مهدية وطانطان، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طرفاية وبوجدور .

كما سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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