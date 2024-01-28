مصادر : عملية السرقة ب”الكوديفوار” لم تستهدف ديبلوماسية مغربية
هبة بريس – الرباط
نفت مصادر مطلعة بدولة ساحل العاجل الأخبار الرائجة حول تعرض ديبلوماسية مغربية للسرقة بفندق مصنف من طرف مواطن جزائري قدم لتشجيع بلاده بمسابقة الكان.
وأضافت ذات المصادر أن الشخص الذي تعرض للسرقة ليس ديبلوماسية مغربية وإنما هي سيدة مغربية تشغل منصب القنصل الفخري لدولة ساحل العاجل بأكادير .
ويشار أن المديرية العامة للأمن بدولة الكوديفوار قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، عن إلقاء القبض على المتهم البالغ من العمر 54 عاماً وحجز
حقيبة لويس فويتون و حقيبة يد شانيل والعديد من الملابس ملابس والأحذية، إضافة إلى عطور ماركات كبيرة و جهاز حاسوب محمول.
7 تعليقات
السرقة عندهم ف الدم السيد عندو 54 سنة ومازال عايش بالسرقة هادشي باش معروفين هاد الكراغلة في اوروبا كلهم مشدودين ف الحبس على السرقة
نفت مصادر مطلعة بدولة ساحل العاجل الأخبار الرائجة حول تعرض ديبلوماسية مغربية للسرقة
الذي تعرض للسرقة ليس ديبلوماسية مغربية وإنما هي سيدة مغربية تشغل منصب القنصل الفخري لدولة ساحل العاجل بأكادير
هل تم إلقاء القبض على المتهم
Had chefara maktsaluch f africa walo
بلد ولد من رحم السرقة فرنسا سرقت اراضي من شعوب وكونت دولة حماسها كابرنات لصوص وشعب يحترف السرقة
ابناء القوة الاقليمية الضاربة لجيوب الناس فينما مشاوا يخليوا الآثار الجميلة ديالهوم 😄😄