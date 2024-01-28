مصادر : عملية السرقة ب”الكوديفوار” لم تستهدف ديبلوماسية مغربية

هبة بريس – الرباط

نفت مصادر مطلعة بدولة ساحل العاجل الأخبار الرائجة حول تعرض ديبلوماسية مغربية للسرقة بفندق مصنف من طرف مواطن جزائري قدم لتشجيع بلاده بمسابقة الكان.

وأضافت ذات المصادر أن الشخص الذي تعرض للسرقة ليس ديبلوماسية مغربية وإنما هي سيدة مغربية تشغل منصب القنصل الفخري لدولة ساحل العاجل بأكادير .

ويشار أن المديرية العامة للأمن بدولة الكوديفوار قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، عن إلقاء القبض على المتهم البالغ من العمر 54 عاماً وحجز

حقيبة لويس فويتون و حقيبة يد شانيل والعديد من الملابس ملابس والأحذية، إضافة إلى عطور ماركات كبيرة و جهاز حاسوب محمول.

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