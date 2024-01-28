قطعة بسكويت تنهي حياة الفنانة البريطانية أورلا باكسينديل

هبة بريس - وكالات

توفيت الفنانة البريطانية أورلا باكسينديل بشكل مفاجئ في الولايات المتحدة بعد تناولها قطعة بسكويت .

وكانت أورلا تعاني من حساسية شديدة للفول السوداني، وعند تناولها للبسكويت، تعرضت لنوبة حساسية عالية، ولم يكن استخدام قلم الحقن التلقائي فعالًا في مساعدتها.

واشترت راقصة الباليه ابنة الـ 25 عاماً قطعة الكعك من متجر بقالة “ستيو ليوناردز” في ولاية كونيتيكت في وقت سابق من هذا الشهر، ولم تشاهد على غلاف بسكويت الفانيليا الفلورنسي أنه يحتوي على الفول السوداني ولم يكن هناك أي ذكر للمكسرات، وفقاً لصحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وكانت باكسينديل تحمل قلم الحقن التلقائي لعلاج الحساسية “إبي بن”، وتحيط نفسها بأشخاص يعرفون كيفية استخدامه، لكنه لم يكن كافيا لمواجهة رد الفعل التحسسي الشديد الذي عانت منه بعد تناول البسكويت، وفقا لبيان صادر عن محاميها”كانت أورلا حذرة للغاية بشأن كل ما تأكله، وتتحقق دائما بدقة من المكونات الموجودة على جميع العبوات” .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp