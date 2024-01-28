قطعة بسكويت تنهي حياة الفنانة البريطانية أورلا باكسينديل
توفيت الفنانة البريطانية أورلا باكسينديل بشكل مفاجئ في الولايات المتحدة بعد تناولها قطعة بسكويت .
وكانت أورلا تعاني من حساسية شديدة للفول السوداني، وعند تناولها للبسكويت، تعرضت لنوبة حساسية عالية، ولم يكن استخدام قلم الحقن التلقائي فعالًا في مساعدتها.
واشترت راقصة الباليه ابنة الـ 25 عاماً قطعة الكعك من متجر بقالة “ستيو ليوناردز” في ولاية كونيتيكت في وقت سابق من هذا الشهر، ولم تشاهد على غلاف بسكويت الفانيليا الفلورنسي أنه يحتوي على الفول السوداني ولم يكن هناك أي ذكر للمكسرات، وفقاً لصحيفة “إندبندنت” البريطانية.
وكانت باكسينديل تحمل قلم الحقن التلقائي لعلاج الحساسية “إبي بن”، وتحيط نفسها بأشخاص يعرفون كيفية استخدامه، لكنه لم يكن كافيا لمواجهة رد الفعل التحسسي الشديد الذي عانت منه بعد تناول البسكويت، وفقا لبيان صادر عن محاميها”كانت أورلا حذرة للغاية بشأن كل ما تأكله، وتتحقق دائما بدقة من المكونات الموجودة على جميع العبوات” .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
قطعة بسكويت تنهي حياة الفنانة البريطانية أورلا باكسينديل
كانت أورلا تعاني من حساسية شديدة للفول السوداني
عند تناولها للبسكويت، تعرضت لنوبة حساسية عالية
Saraha se3iba wellahila
ههههه راكم كتجربو التعاليق واش خدامين . وشفتكم حيدتو لوغو د الجزيرة هههه
ونعم سوء الخاتمة لعباد الصليب والجحيم مثواهم جميعا لان الله لايغفر ان يشرك به _ الاية _
هذه من بين الفتاوى الضالة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار
والخاتمة ديالك كيف غادي تكونغادي تموت فوق شي سحابة قريبة للسما.اللهم لا شماتة وكل نفس ذائقة الموت مهما كانت الديانات وكلامك ربي غايحاسبك عليه.والله يرحمها بالرحمة ديال الله الواسعة اللي الحمد لله مكيتحكمش فيها البشر بحالك
قال الله تعالى:” إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ” نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله