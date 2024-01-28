قطعة بسكويت تنهي حياة الفنانة البريطانية أورلا باكسينديل

2024-01-28 / 22:07
9
هبة بريس - وكالات

توفيت الفنانة البريطانية أورلا باكسينديل بشكل مفاجئ في الولايات المتحدة بعد تناولها قطعة بسكويت .

وكانت أورلا تعاني من حساسية شديدة للفول السوداني، وعند تناولها للبسكويت، تعرضت لنوبة حساسية عالية، ولم يكن استخدام قلم الحقن التلقائي فعالًا في مساعدتها.

واشترت راقصة الباليه ابنة الـ 25 عاماً قطعة الكعك من متجر بقالة “ستيو ليوناردز” في ولاية كونيتيكت في وقت سابق من هذا الشهر، ولم تشاهد على غلاف بسكويت الفانيليا الفلورنسي أنه يحتوي على الفول السوداني ولم يكن هناك أي ذكر للمكسرات، وفقاً لصحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وكانت باكسينديل تحمل قلم الحقن التلقائي لعلاج الحساسية “إبي بن”، وتحيط نفسها بأشخاص يعرفون كيفية استخدامه، لكنه لم يكن كافيا لمواجهة رد الفعل التحسسي الشديد الذي عانت منه بعد تناول البسكويت، وفقا لبيان صادر عن محاميها”كانت أورلا حذرة للغاية بشأن كل ما تأكله، وتتحقق دائما بدقة من المكونات الموجودة على جميع العبوات” .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا.. المعلمون يتوعدون بإضراب عام يشل التعليم

فرنسا.. المعلمون يتوعدون بإضراب عام يشل التعليم

2024-01-31 / 10:00
Photo of فرنسا .. المزارعون يعرقلون المحاور الاستراتيجية حول باريس

فرنسا .. المزارعون يعرقلون المحاور الاستراتيجية حول باريس

2024-01-30 / 21:53
Photo of “سرايا القدس” تعلن استمرار تصديها للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة-

“سرايا القدس” تعلن استمرار تصديها للجيش الإسرائيلي في قطاع…

2024-01-30 / 20:23
Photo of بعد 13 عاما.. السفير الإماراتي يصل سوريا

بعد 13 عاما.. السفير الإماراتي يصل سوريا

2024-01-30 / 20:12
Photo of إيران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على اتهامات لندن

إيران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على اتهامات لندن

2024-01-30 / 18:34
Photo of تنكروا بلباس أطباء وممرضين.. جنود اسرائيليون يغتالون 3 فلسطينيين داخل مسشفى

تنكروا بلباس أطباء وممرضين.. جنود اسرائيليون يغتالون 3 فلسطينيين…

2024-01-30 / 09:45
Photo of متحدث عسكري إسرائيلي: قت__ لنا 2000 مسلح من حماس في خان يونس

متحدث عسكري إسرائيلي: قت__ لنا 2000 مسلح من حماس…

2024-01-29 / 22:45
Photo of مدارس لندن مهددة بسبب تكاليف المعيشة المرتفعة

مدارس لندن مهددة بسبب تكاليف المعيشة المرتفعة

2024-01-29 / 21:49
Photo of “القسام” تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية

“القسام” تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية

2024-01-29 / 19:04
Photo of أحادي أكسيد الكربون .. وفاة أكثر من 30 شخصا في شهر واحد بالجزائر

أحادي أكسيد الكربون .. وفاة أكثر من 30 شخصا…

2024-01-29 / 18:03

‫9 تعليقات

  6. ونعم سوء الخاتمة لعباد الصليب والجحيم مثواهم جميعا لان الله لايغفر ان يشرك به _ الاية _

    رد

  7. هذه من بين الفتاوى الضالة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار

    رد

  8. والخاتمة ديالك كيف غادي تكونغادي تموت فوق شي سحابة قريبة للسما.اللهم لا شماتة وكل نفس ذائقة الموت مهما كانت الديانات وكلامك ربي غايحاسبك عليه.والله يرحمها بالرحمة ديال الله الواسعة اللي الحمد لله مكيتحكمش فيها البشر بحالك

    رد

  9. قال الله تعالى:” إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ” نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق