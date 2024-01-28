“إكواس” تعلن استعدادها لـ”حل تفاوضي” بعد انسحاب مالي وبوركينا والنيجر

2024-01-28 / 21:13
5
هبة بريس - وكالات

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إكواس” أنها مستعدة لإيجاد “حل تفاوضي” بعد إعلان انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المنظمة.

وقالت مجموعة “إيكواس” في بيان إن الدول الثلاث “أعضاء مهمون في المجموعة” التي “تبقى ملتزمة بالتوصل إلى حل تفاوضي للمأزق السياسي” الناتج من إعلان انسحابها في بيان مشترك.

واضافت أنها لا تزال تنتظر “إبلاغا رسميا ومباشرا” بهذا القرار.

أعلنت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، اليوم الأحد، انسحابها الفوري من مجموعة “إيكواس” في غرب إفريقيا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of قطعة بسكويت تنهي حياة الفنانة البريطانية أورلا باكسينديل

قطعة بسكويت تنهي حياة الفنانة البريطانية أورلا باكسينديل

2024-01-28 / 22:07
Photo of بايدن يتوعد بالرد بعد مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في الأردن

بايدن يتوعد بالرد بعد مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في…

2024-01-28 / 21:50
Photo of شاحنة تنهي حياة شابة مغربية ضواحي “أنفرس ” البلجيكية

شاحنة تنهي حياة شابة مغربية ضواحي “أنفرس ” البلجيكية

2024-01-28 / 19:43
Photo of مقتل 3 جنود أميركيين في هجوم على الحدود السورية الأردنية

مقتل 3 جنود أميركيين في هجوم على الحدود السورية…

2024-01-28 / 19:21
Photo of نيويورك تايمز : حماس وإسرائيل تقتربان من صفقة لتبادل الأسرى

نيويورك تايمز : حماس وإسرائيل تقتربان من صفقة لتبادل…

2024-01-28 / 16:40
Photo of القضاء في بنغلاديش يفرج بكفالة عن حائز نوبل محمد يونس

القضاء في بنغلاديش يفرج بكفالة عن حائز نوبل محمد…

2024-01-28 / 16:29

في بيان واحد.. 3 إفريقية دول تعلن انسحابها من…

2024-01-28 / 16:10
Photo of فرنسا تنضم للدول التي علقت المساعدات للأونروا

فرنسا تنضم للدول التي علقت المساعدات للأونروا

2024-01-28 / 15:49
Photo of مجازر إسرائيلية جديدة في غزة وأكثر من 180 شهيداً

مجازر إسرائيلية جديدة في غزة وأكثر من 180 شهيداً

2024-01-28 / 15:04
Photo of إسطنبول.. مقت__ل شخص في هجوم مسلح على كنيسة

إسطنبول.. مقت__ل شخص في هجوم مسلح على كنيسة

2024-01-28 / 13:34

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق