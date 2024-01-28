“إكواس” تعلن استعدادها لـ”حل تفاوضي” بعد انسحاب مالي وبوركينا والنيجر

هبة بريس - وكالات

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إكواس” أنها مستعدة لإيجاد “حل تفاوضي” بعد إعلان انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المنظمة.

وقالت مجموعة “إيكواس” في بيان إن الدول الثلاث “أعضاء مهمون في المجموعة” التي “تبقى ملتزمة بالتوصل إلى حل تفاوضي للمأزق السياسي” الناتج من إعلان انسحابها في بيان مشترك.

واضافت أنها لا تزال تنتظر “إبلاغا رسميا ومباشرا” بهذا القرار.

أعلنت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، اليوم الأحد، انسحابها الفوري من مجموعة “إيكواس” في غرب إفريقيا.

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