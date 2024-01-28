سياحة.. 2024 سيكون عام المغرب في إسبانيا والبرتغال

2024-01-28 / 20:41
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هبة بريس - و م ع

وقع المكتب الوطني المغربي للسياحة على اتفاقيتين للشراكة، الأولى مع الكونفدرالية الإسبانية لوكالات الأسفار، والثانية مع الجمعية البرتغالية لوكالات الأسفار والسياحة، وذلك على هامش المعرض الدولي للسياحة (فيتور) المنعقد حاليا بمدريد.

وأوضح بلاغ للمكتب أن الهدف من هاتين الاتفاقيتين هو جعل 2024 سنة المغرب لدى المؤسستين مع اعتماد مخطط عمل سنوي يلامس أزيد من 5000 عضو بكل كونفدرالية موزعين على كافة الترابين الإسباني والبرتغالي.

وأضاف المصدر أن هذه العمليات ستتيح، أيضا، تحسين تصور المغرب لدى السياح بكلا البلدين، والتعريف بغنى التراث الثقافي للمملكة، ووجهاتها السياحية المتنوعة، وفنون الطبخ التي تميزها، وكل الابتكارات التي من شأنها إغناء العرض المقترح على المسافرين لخلق الأجواء الملائمة للتبادل والتعاون ما بين مهنيي السياحة المغاربة والموزعين الإسبان والبرتغاليين.

وخلص البلاغ إلى أن المجموعة البرتغالية “GEA” قدمت إلى عادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جائزة “أفضل وجهة دولية للسوق البرتغالية”.

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تعليق واحد

  1. موريتانيا رفعت الرسوم الجمركية على السلع المغربية لذلك توقف التصدير وبالتالي بقي المنتج في بلده بوفرة ولذلك أسقطوا الأثمنة العالية ، فلو لم يتوقف الاستيراد الموريتاني لبقي الغلاء في المواد الحيوية مثل الخضر.رغم ذلك لا يزال المصدرون يتفاوضون مع موريتانيا على الاستيراد خوفا من أن ترخص أسعار الخضر في المغرب..

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