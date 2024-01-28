سياحة.. 2024 سيكون عام المغرب في إسبانيا والبرتغال

هبة بريس - و م ع

وقع المكتب الوطني المغربي للسياحة على اتفاقيتين للشراكة، الأولى مع الكونفدرالية الإسبانية لوكالات الأسفار، والثانية مع الجمعية البرتغالية لوكالات الأسفار والسياحة، وذلك على هامش المعرض الدولي للسياحة (فيتور) المنعقد حاليا بمدريد.

وأوضح بلاغ للمكتب أن الهدف من هاتين الاتفاقيتين هو جعل 2024 سنة المغرب لدى المؤسستين مع اعتماد مخطط عمل سنوي يلامس أزيد من 5000 عضو بكل كونفدرالية موزعين على كافة الترابين الإسباني والبرتغالي.

وأضاف المصدر أن هذه العمليات ستتيح، أيضا، تحسين تصور المغرب لدى السياح بكلا البلدين، والتعريف بغنى التراث الثقافي للمملكة، ووجهاتها السياحية المتنوعة، وفنون الطبخ التي تميزها، وكل الابتكارات التي من شأنها إغناء العرض المقترح على المسافرين لخلق الأجواء الملائمة للتبادل والتعاون ما بين مهنيي السياحة المغاربة والموزعين الإسبان والبرتغاليين.

وخلص البلاغ إلى أن المجموعة البرتغالية “GEA” قدمت إلى عادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جائزة “أفضل وجهة دولية للسوق البرتغالية”.

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