أمن البيضاء يعتقل جزائري وزوجته احترفا سرقة السيارات بطريقة “مبتكرة”

2024-01-28 / 20:26
5
هبة بريس -

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، نهاية الأسبوع الجاري، من توقيف مواطن من جنسية جزائرية وزوجته المغربية، البالغين من العمر 48 و28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب سرقات متعددة من داخل السيارات.

وذكر مصدر أمني أن توقيف المشتبه فيها الأولى جرى في حالة تلبس بارتكاب سرقة من داخل سيارة بمنطقة أنفا بالدار البيضاء، مستعملة في ذلك جهازا إلكترونيا يمنع السائق من إغلاق أبواب سيارته بعد مغادرتها، قبل أن تقود التحريات الميدانية المكثفة إلى تحديد هوية زوجها الجزائري الجنسية ويتم توقيفه بدوره، حيث تبين تورطه في ارتكاب عدة عمليات سرقة باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي بمدينة المحمدية وعدة مناطق بالدار البيضاء.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيهما أسفرت عن حجز عدة أجهزة من تلك المستعملة في تنفيذ هذه السرقات، فضلا عن ضبط مجموعة كبيرة من المتعلقات الشخصية والحلي المعدنية والأجهزة الإلكترونية من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مصادر : عملية السرقة ب”الكوديفوار” استهدفت ديبلوماسية إيفوارية وليست مغربية

مصادر : عملية السرقة ب”الكوديفوار” استهدفت ديبلوماسية إيفوارية وليست…

2024-01-28 / 22:28
Photo of أكادير : النيابة العامة تقدم حصيلة سنة قضائية 2023 لمحاكم سوس ماسة

أكادير : النيابة العامة تقدم حصيلة سنة قضائية 2023…

2024-01-28 / 21:19
Photo of ابتداء من يوم غد الاثنين…المغرب بلا زواج ولا طلاق

ابتداء من يوم غد الاثنين…المغرب بلا زواج ولا طلاق

2024-01-28 / 19:59
Photo of مرصد ينتدب دفاعه في دعوى المال العام بمحكمة ازيلال

مرصد ينتدب دفاعه في دعوى المال العام بمحكمة ازيلال

2024-01-28 / 19:51
Photo of أخنوش يمثل الملك في قمة “إيطاليا-إفريقيا .. جسر للنمو المشترك”

أخنوش يمثل الملك في قمة “إيطاليا-إفريقيا .. جسر للنمو…

2024-01-28 / 19:13
Photo of راقي جزائري: “السحر وراء إقصاء المنتخب الجزائري من كأس أفريقيا”

راقي جزائري: “السحر وراء إقصاء المنتخب الجزائري من كأس…

2024-01-28 / 19:11
Photo of اختفاء مفاجئ وغامض لـ 5 تلاميذ يستنفر السلطات الأمنية بزاكورة

اختفاء مفاجئ وغامض لـ 5 تلاميذ يستنفر السلطات الأمنية…

2024-01-28 / 18:53
Photo of أزيد من 300 ألف تلميذ وتلميذة استفادوا من الدعم التربوي بجهة الرباط

أزيد من 300 ألف تلميذ وتلميذة استفادوا من الدعم…

2024-01-28 / 18:33
Photo of راكب يثير الرعب على متن طائرة متجهة إلى المغرب

راكب يثير الرعب على متن طائرة متجهة إلى المغرب

2024-01-28 / 18:28
Photo of إفران ..منع سقي المساحات الخضراء و تقليص مدة إشتغال الحمامات

إفران ..منع سقي المساحات الخضراء و تقليص مدة إشتغال…

2024-01-28 / 17:21

‫5 تعليقات

  3. عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيهما أسفرت عن حجز عدة أجهزة من تلك المستعملة في تنفيذ هذه السرقات

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق