كأس أفريقيا.. غينيا تهزم غينيا الإستوائية وتتأهل إلى ربع النهائي

2024-01-28 / 20:10
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هبة بريس -

تمكن المنتخب الغيني من تحقيق الفوز على نظيره غينيا الاستوائية بهدف نظيف في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا ليتأهل لربع النهائي.

وجاء الهدف في الدقيقة الثامنة والتسعين عن طريق اللاعب محمد بايو ليهدي فريقه الفوز والصعود اربع النهائي.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الاول بين منتخب غينيا ومنافسه غينيا الاستوائية في دور ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والمقامة حاليا في كوت ديفوار.

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‫4 تعليقات

  2. تمكن المنتخب الغيني من تحقيق الفوز على نظيره غينيا الاستوائية بهدف نظيف في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا ليتأهل لربع النهائي

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