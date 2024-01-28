ابتداء من يوم غد الاثنين…المغرب بلا زواج ولا طلاق

2024-01-28 / 19:59
4

محمد منفلوطي_ هبة بريس

ابتداء من يوم غد الاثنين وإلى غاية الخامس من فبراير المقبل، ستخوض الهيئة الوطنية للعدول اضرابا وطنيا، احتجاجا على التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به.

وحسب مقرر الاضراب توصلت هبة بريس على نسخة منه، فإنه وعلى إثر تصريح وزير العدل والذي جاء فيه أن القطاعات التي أحيل عليها مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول ، والتي رفضت منحهم حق الإيداع، تداول أعضاء المكتب التنفيذي عن بعد في الموضوع، وبعد المناقشة والتصويت قرروا خوض إضراب وطني لمدة أسبوع كمرحلة أولى ابتداء من يوم غد الإثنين 29 يناير إلى غاية 5 فبراير المقبل، وأمام هذا المعطى، سيكون المغاربة أمام أسبوع بلا زواج ولاطلاق بسبب تعطيل توثيق عقود الزواج والوثائق الإدارية المتعلقة بالعملية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مصادر : عملية السرقة ب”الكوديفوار” استهدفت ديبلوماسية إيفوارية وليست مغربية

مصادر : عملية السرقة ب”الكوديفوار” استهدفت ديبلوماسية إيفوارية وليست…

2024-01-28 / 22:28
Photo of أكادير : النيابة العامة تقدم حصيلة سنة قضائية 2023 لمحاكم سوس ماسة

أكادير : النيابة العامة تقدم حصيلة سنة قضائية 2023…

2024-01-28 / 21:19
Photo of أمن البيضاء يعتقل جزائري وزوجته احترفا سرقة السيارات بطريقة “مبتكرة”

أمن البيضاء يعتقل جزائري وزوجته احترفا سرقة السيارات بطريقة…

2024-01-28 / 20:26
Photo of مرصد ينتدب دفاعه في دعوى المال العام بمحكمة ازيلال

مرصد ينتدب دفاعه في دعوى المال العام بمحكمة ازيلال

2024-01-28 / 19:51
Photo of أخنوش يمثل الملك في قمة “إيطاليا-إفريقيا .. جسر للنمو المشترك”

أخنوش يمثل الملك في قمة “إيطاليا-إفريقيا .. جسر للنمو…

2024-01-28 / 19:13
Photo of راقي جزائري: “السحر وراء إقصاء المنتخب الجزائري من كأس أفريقيا”

راقي جزائري: “السحر وراء إقصاء المنتخب الجزائري من كأس…

2024-01-28 / 19:11
Photo of اختفاء مفاجئ وغامض لـ 5 تلاميذ يستنفر السلطات الأمنية بزاكورة

اختفاء مفاجئ وغامض لـ 5 تلاميذ يستنفر السلطات الأمنية…

2024-01-28 / 18:53
Photo of أزيد من 300 ألف تلميذ وتلميذة استفادوا من الدعم التربوي بجهة الرباط

أزيد من 300 ألف تلميذ وتلميذة استفادوا من الدعم…

2024-01-28 / 18:33
Photo of راكب يثير الرعب على متن طائرة متجهة إلى المغرب

راكب يثير الرعب على متن طائرة متجهة إلى المغرب

2024-01-28 / 18:28
Photo of إفران ..منع سقي المساحات الخضراء و تقليص مدة إشتغال الحمامات

إفران ..منع سقي المساحات الخضراء و تقليص مدة إشتغال…

2024-01-28 / 17:21

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق