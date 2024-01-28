شاحنة تنهي حياة شابة مغربية ضواحي “أنفرس ” البلجيكية

هبة بريس - متابعة

لقيت شابة مصرعها الثلاثاء الماضي بعد تعرضها لحادثة سير مروعة نواحي مدينة “أنفرس ” البلجيكية .

وقالت وسائل اعلام بلجيكية إن الضحية البالغة من العمر 17 سنة مغربية الجنسيه كانت في طريقها الى مركز للتكوين، على متن دراجة كهربائية، قبل ان تصدمها شاحنة كبيرة ماتسبب لها في جروح خطيرة لفظت على اثرها انفاسها الأخيرة في عين المكان .

وفتحت الشرطة البلجيكية تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات.

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