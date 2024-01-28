مقتل 3 جنود أميركيين في هجوم على الحدود السورية الأردنية

2024-01-28 / 19:21
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هبة بريس - وكالات

قتل 3 جنود أميركيين وأصيب 25 آخرون، في هجوم على قاعدة شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الأحد.

وقالت الوزارة إن الهجوم وقع ليل السبت، بطائرة مسيّرة مفخخة على القاعدة.

وقال مسؤول عسكري أميركي لـ”رويترز” في وقت لاحق، إن عدد المصابين “يرتفع” من دون أن يحدده، مؤكدا أنه “يجري فحص 34 عسكريا أميركيا من احتمال إصابات في الدماغ” بعد الهجوم.

وكشفت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، أن المسيّرة التي استهدفت الموقع العسكري “يبدو أنها أطلقت من سوريا”.

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