مقتل 3 جنود أميركيين في هجوم على الحدود السورية الأردنية

2024-01-28 / 19:21
0
هبة بريس - وكالات

قتل 3 جنود أميركيين وأصيب 25 آخرون، في هجوم على قاعدة شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الأحد.

وقالت الوزارة إن الهجوم وقع ليل السبت، بطائرة مسيّرة مفخخة على القاعدة.

وقال مسؤول عسكري أميركي لـ”رويترز” في وقت لاحق، إن عدد المصابين “يرتفع” من دون أن يحدده، مؤكدا أنه “يجري فحص 34 عسكريا أميركيا من احتمال إصابات في الدماغ” بعد الهجوم.

وكشفت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، أن المسيّرة التي استهدفت الموقع العسكري “يبدو أنها أطلقت من سوريا”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of نيويورك تايمز : حماس وإسرائيل تقتربان من صفقة لتبادل الأسرى

نيويورك تايمز : حماس وإسرائيل تقتربان من صفقة لتبادل…

2024-01-28 / 16:40
Photo of القضاء في بنغلاديش يفرج بكفالة عن حائز نوبل محمد يونس

القضاء في بنغلاديش يفرج بكفالة عن حائز نوبل محمد…

2024-01-28 / 16:29

في بيان واحد.. 3 إفريقية دول تعلن انسحابها من…

2024-01-28 / 16:10
Photo of فرنسا تنضم للدول التي علقت المساعدات للأونروا

فرنسا تنضم للدول التي علقت المساعدات للأونروا

2024-01-28 / 15:49
Photo of مجازر إسرائيلية جديدة في غزة وأكثر من 180 شهيداً

مجازر إسرائيلية جديدة في غزة وأكثر من 180 شهيداً

2024-01-28 / 15:04
Photo of إسطنبول.. مقت__ل شخص في هجوم مسلح على كنيسة

إسطنبول.. مقت__ل شخص في هجوم مسلح على كنيسة

2024-01-28 / 13:34
Photo of مقررة أممية : تعليق تمويل “أونروا” يعني المشاركة في “الإبادة” بغزة

مقررة أممية : تعليق تمويل “أونروا” يعني المشاركة في…

2024-01-28 / 13:23
Photo of حماس”: حصيلة الشهداء ترتفع إلى 26422

حماس”: حصيلة الشهداء ترتفع إلى 26422

2024-01-28 / 12:01
Photo of سياسي هنغاري يطالب بالاستيلاء على منطقة أوكرانية

سياسي هنغاري يطالب بالاستيلاء على منطقة أوكرانية

2024-01-28 / 11:34
Photo of صحيفة أمريكية: 80% من أنفاق حماس لا تزال سليمة

صحيفة أمريكية: 80% من أنفاق حماس لا تزال سليمة

2024-01-28 / 10:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق