أخنوش يمثل الملك في قمة “إيطاليا-إفريقيا .. جسر للنمو المشترك”

2024-01-28 / 19:13
4
هبة بريس - و م ع

حل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأحد بروما، لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في قمة “إيطاليا-إفريقيا.. جسر للنمو المشترك”، التي تنعقد أشغالها يومي 28 و29 يناير بالعاصمة الإيطالية.

ويأتي انعقاد هذه القمة في سياق مسار بدأته الحكومة الإيطالية منذ تولي مهامها، عبر العديد من الاجتماعات، أهمها المؤتمر حول التنمية والهجرة المنعقد بروما في يوليوز الماضي، والذي تم خلاله إطلاق “مسلسل روما”.

وخلال هذا الحدث، ستتقاسم إيطاليا مع البلدان الإفريقية المبادئ التوجيهية لخطة “ماتيي”، وهي الخطة التي تعتزم روما بلورتها مع ممثلي الحكومات الإفريقية وتقديمها إلى الدول الأوروبية الأخرى كنموذج للتعاون والتنمية المتكافئة.

وتشكل قمة إيطاليا-إفريقيا، مناسبة لتعزيز أسس العلاقة القائمة بين الجانبين، والتي تقوم على عدة مرتكزات أساسية، هي الأمن الغذائي، الثقافة والتكوين، الأمن الطاقي، التنمية الاقتصادية والبنيوية، مكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب، وتدبير الهجرة القانونية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مصادر : عملية السرقة ب”الكوديفوار” استهدفت ديبلوماسية إيفوارية وليست مغربية

مصادر : عملية السرقة ب”الكوديفوار” استهدفت ديبلوماسية إيفوارية وليست…

2024-01-28 / 22:28
Photo of أكادير : النيابة العامة تقدم حصيلة سنة قضائية 2023 لمحاكم سوس ماسة

أكادير : النيابة العامة تقدم حصيلة سنة قضائية 2023…

2024-01-28 / 21:19
Photo of أمن البيضاء يعتقل جزائري وزوجته احترفا سرقة السيارات بطريقة “مبتكرة”

أمن البيضاء يعتقل جزائري وزوجته احترفا سرقة السيارات بطريقة…

2024-01-28 / 20:26
Photo of ابتداء من يوم غد الاثنين…المغرب بلا زواج ولا طلاق

ابتداء من يوم غد الاثنين…المغرب بلا زواج ولا طلاق

2024-01-28 / 19:59
Photo of مرصد ينتدب دفاعه في دعوى المال العام بمحكمة ازيلال

مرصد ينتدب دفاعه في دعوى المال العام بمحكمة ازيلال

2024-01-28 / 19:51
Photo of راقي جزائري: “السحر وراء إقصاء المنتخب الجزائري من كأس أفريقيا”

راقي جزائري: “السحر وراء إقصاء المنتخب الجزائري من كأس…

2024-01-28 / 19:11
Photo of اختفاء مفاجئ وغامض لـ 5 تلاميذ يستنفر السلطات الأمنية بزاكورة

اختفاء مفاجئ وغامض لـ 5 تلاميذ يستنفر السلطات الأمنية…

2024-01-28 / 18:53
Photo of أزيد من 300 ألف تلميذ وتلميذة استفادوا من الدعم التربوي بجهة الرباط

أزيد من 300 ألف تلميذ وتلميذة استفادوا من الدعم…

2024-01-28 / 18:33
Photo of راكب يثير الرعب على متن طائرة متجهة إلى المغرب

راكب يثير الرعب على متن طائرة متجهة إلى المغرب

2024-01-28 / 18:28
Photo of إفران ..منع سقي المساحات الخضراء و تقليص مدة إشتغال الحمامات

إفران ..منع سقي المساحات الخضراء و تقليص مدة إشتغال…

2024-01-28 / 17:21

‫4 تعليقات

  1. يأتي انعقاد هذه القمة في سياق مسار بدأته الحكومة الإيطالية منذ تولي مهامها عبر العديد من الاجتماعات

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق