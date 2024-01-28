اختفاء مفاجئ وغامض لـ 5 تلاميذ يستنفر السلطات الأمنية بزاكورة

2024-01-28 / 18:53
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اختفى خمسة تلاميذ ينحدرون من جماعة تمزموط بإقليم زاكورة، اثنان منهم ذكور و ثلاث اناث، يوم الخميس 25 من شهر يناير 2024، في ظروف وصفت بالغامضة والمفاجئة .

وبحسب مصادر محلية ، فقد غادر التلاميذ الذين يتابع أغلبهم دراستهم بالمستوى الاعدادي الثانوي منازلهم من أجل الالتحاق بالمدرسة للاستفادة من حصص الدعم، الا أنهم تغيبوا عن الحصص ولم يعودوا لمنازلهم .

وأضافت المصادر ذاتها أن التلاميذ تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة حيث ينحدر التلاميذ الذكور من دوار توغزي، أما فيما يخص التلميذات فينحدرن من دوار تملالت و هن نزيلات بدار الطالبة.

وقد استنفرت الواقعة السلطات الأمنية والمحلية بزاكورة وعائلات التلاميذ المختفين الذين بحثوا عنهم في الأحياء والدواوير المجاورة و سألوا عنهم زملائهم في المدرسة دون جدوى، بحيت أنهم لم يتوصلوا بأي معلومة تقربهم من مكان تواجد أبنائهم.

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تعليق واحد

  1. يجب البحث عنهم في شمال المملكة وغالبا المناطق التي يحلم المراهقون عبورها الضفة الأخرى لن يبتعدوا عن الناضور والنواحي

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