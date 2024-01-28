راكب يثير الرعب على متن طائرة متجهة إلى المغرب

2024-01-28 / 18:28
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أثار شخص حالة من الفوضى العارمة داخل رحلة على متن طائرة “ريان اير” قادمة من مانشستر البريطانية ومتوجهة نحو المغرب.

وبحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، فقد كان الشخص في حالة سكر متقدمة، يدعى بنجامين گالون (37 سنة)، حيث أثار فوضى عارمة في الرحلة التي استمرت لمدة ساعتين بعد أن تناول الخمر بقنينة صغيرة بلاستيكية قبل صعوده إلى الطائرة.

وأضاف المصدر ذاته أن الشرطة المحلية اضطرت إلى التدخل لتوقيف المعني، بعد أن أطلق الفاظا نابية في حق الركاب.

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