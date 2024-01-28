شمعة تنهي حياة شقيقتين في ظروف غامضة ببرشيد

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن حريقا اندلع في منزل أسرة بدوار أولاد علال التابع ترابيا لجماعة السوالم بعاصمة أولاد احريز برشيد، أسفر عن مصرع شقيقتين بعد تعرضهما لحروق خطيرة، الأمر الذي خلف موجة حزن وأسى استنفرت على إثرها عناصر الدرك الملكي بالمنطقة لفتح تحقيق في ملابسات الواقعة.

وحسب معلومات أولية حصلت عليها هبة بريس، فإن شمعة يعتقد أنها تكون السبب الرئيسي في اندلاع هذا الحريق الذي أودى بحياة شقيقتين لم تبلغا بعد سن الحلم، في انتظار الكشف عن نتائج التحقيقات التي باشرها محققو الدرك بالمنطقة.

وأضافت مصادرنا أن الضحيتين كانتا بقلب منزلهما لوحدهما قبل اندلاع الحريق، الذي عجل بانتقال عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان بهدف اخماده والحيلولة دون انتشار النيران إلى باقي المنازل المجاورة، حيث عملت على انتشال جثتي الهالكتين، و الاشراف على نقلهما صوب المستشفى الجامعي بالدار البيضاء حيث من المرجح أن يتم اخضاعهما للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة.

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