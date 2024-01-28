إفران ..منع سقي المساحات الخضراء و تقليص مدة إشتغال الحمامات

هبة بريس _ ع المحياوي

أصدر عامل عمالة اقليم إفران ، عبد الحميد المزيد، قرارا عامليا يهدف الى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الصارمة لترشيد استهلاك المياه خلال فترة الجفاف وقلة التساقطات المطرية العام الجاري.

القرار العاملي يأتي في ظروف صعبة تشهدها البلاد نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية الناجم عن قلة التساقطات المطرية وبهدف ضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وترشيد استعماله”.

وبمقتضى هذا القرار العاملي، تم منع زراعة المغروسات التي تستهلك المياه بكثرة و كذا منع سقي المساحات الخضراء ،مطالبا تقنين أنشطة الحمامات ومحلات غسل السيارات وذلك بتقليص مدة العمل الى أربعة أيام في الاسبوع حسب ما نصت عليه مذكرة وزارة الداخلية.

كما ينص هذا القرار على منع استعمال الماء الصالح للشرب في غسل السيارات والشاحنات والآليات وغيرها مع حث المهنيين على استعمال بدائل وطرق أخرى تساهم في اقتصاد الماء.

قرار عبد الحميد المزيد، الذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ توقيعه، يمنع كذلك غسل الشوارع والساحات والازقة وباقي الفضاءات العمومية بالمياه الصالحة للشرب، والمساحات الخضراء العمومية او الخصوصية بالمياه التقليدية (المياه الصالحة للشرب والسطحية والجوفية ملء المسابح العمومية والخاصة بالمياه الصالحة للشرب أكثر من مرة واحدة في السنة مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بمنظومات تدوير المياه.

وبالاضافة الى ما سبق، فقد قرر عامل إفران، منع الجلب غير القانوني للمياه على مستوى الآبار والوديان وينابيع المياه وشبكات المياه وقنوات الري وشبكات توزيع الماء الصالح للشرب.

وحث عامل الإقليم في قراره بضرورة القيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق من طرف السلطات المحلية والامنية والادارية المعنية قصد ترشيد استهلاك الماء وحماية الموارد المائية لتخفيض الاستهلاك، مع تطبيق تقييدات على صبيب الماء الصالح للشرب في شبكات التوزيع ان دعت الضرورة الى ذلك مع مراعاة جودة الخدمات

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