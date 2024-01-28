نيويورك تايمز : حماس وإسرائيل تقتربان من صفقة لتبادل الأسرى
هبة بريس _ وكالات
نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين أميركيين مساء أمس، أن المفاوضين يقتربون من التوصل إلى اتفاق تعلق فيه إسرائيل حربها على غزة لمدة شهرين مقابل الإفراج عن أكثر من 100 أسير لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس وهو اتفاق يمكن إبرامه خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال المسؤولون للصحيفة إن المفاوضين وضعوا مسودة للاتفاق تجمع بين مقترحات حماس وإسرائيل التي قدمت في الأيام العشرة الأخيرة، وتجري حولها محادثات في باريس اليوم بين مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز مع مسؤولين من قطر ومصر وإسرائيل.
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8 تعليقات
حماس وإسرائيل تقتربان من صفقة لتبادل الأسرى
المفاوضين يقتربون من التوصل إلى اتفاق تعلق فيه إسرائيل حربها على غزة لمدة شهرين مقابل الإفراج عن أكثر من 100 أسير
نتمنى الهدن من الله تعالى
نسأل الله الرحمة و السلام يا رب العالمين
اللهم احفظ جميع المسلمين والمسلمات
ما حققته حماس من طوفان الأقصى لا يوازي الدمار الهاءل والخراب الكبير الذي حل بغزة والعدد الكبير من الشهداء..يلزم عشرات السنين لإعادة بناء ما دمرته إسرائيل في غزة
الحرب على غزة كانت مثل الإبادة الجماعية..
حركة حماس تعرضت للغدر على يد الصهاينة ..