نيويورك تايمز : حماس وإسرائيل تقتربان من صفقة لتبادل الأسرى

هبة بريس _ وكالات

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين أميركيين مساء أمس، أن المفاوضين يقتربون من التوصل إلى اتفاق تعلق فيه إسرائيل حربها على غزة لمدة شهرين مقابل الإفراج عن أكثر من 100 أسير لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس وهو اتفاق يمكن إبرامه خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال المسؤولون للصحيفة إن المفاوضين وضعوا مسودة للاتفاق تجمع بين مقترحات حماس وإسرائيل التي قدمت في الأيام العشرة الأخيرة، وتجري حولها محادثات في باريس اليوم بين مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز مع مسؤولين من قطر ومصر وإسرائيل.

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