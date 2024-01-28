القضاء في بنغلاديش يفرج بكفالة عن حائز نوبل محمد يونس

2024-01-28 / 16:29
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هبة بريس _ وكالات

أفرجت محكمة استئناف في بنغلاديش بكفالة اليوم الأحد، عن محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي حكم عليه في وقت سابق بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة انتهاك قوانين العمل في البلاد.
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كما وافقت المحكمة على النظر في طلب طعن على الحكم الصادر بحقه.

وتقدم يونس الذي ابتكر استخدام القروض الصغيرة لمساعدة الفقراء وخاصة النساء، بطلب استئناف يطلب فيه الإفراج بكفالة صباح الأحد قبل الموافقة عليه.

وحصل يونس على جائزة نوبل للسلام عن مجمل أعماله عام 2006.

وحكم على الاقتصادي البالغ من العمر 83 عاما وثلاثة مسؤولين آخرين في شركة اتصالات بالسجن لمدة ستة أشهر في الأول من يناير.

وورد في حيثيات قرار المحكمة الصادر اليوم الأحد أن الإفراج بالكفالة سيظل ساريا حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الطعن على الحكم.

وقال محامي الدفاع عبد الله المأمون إن الجلسة الأولى في الاستئناف من المقرر أن تعقد في 3 مارس.

وتشمل القضية شركة “غرامين تيليكوم” التي أسسها يونس كمنظمة غير ربحية.

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