تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس السبت (27 يناير)، عن سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمجموعة من المصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدينتي الدار البيضاء وسلا.
وحسب بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، أربعة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن العمومي، من بينها تعيين رئيسي دائرتين للشرطة بمدينة الدار البيضاء، ورئيسين للهيئة الحضرية بمدينة سلا.وهمّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة للتدبير الإداري، تضمنت تعيين سبعة رؤساء لمحقات إدارية تابعة لمجموعة من المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء
.وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
19 تعليقات
الرجل المناسب في المكان المناسب..
تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية
نشكر عناصر الشرطة على خدمتهم
Mezyane Mezyane saraha
اللهم زيد وبارك في امننا الداخلي اعانكم الله علا وقوفكم وحراستكم لهدا الوطن
لا امان بدون امن اعانكم الله علا مجهوداتكم الجبارة لي خدمة هدا الوطن
نتقدم يالشكر والتقدير لهدا الرجل العظيم الاستاد سي الحموشي علاروحه الوطنية وعلا عمله الجاد ووقوفه عليه شخصيا وكل التوفيق والنجاح في مهنته الشريفة التي نعتز بي كل شرطي مغربي
نتمنى من المسؤولين الجدد ان يتحملوا المسؤولية بإخلاص وتفان..
تحياتي لرجال الامن مشكورين على المجهودات التي يقومون بها ليلا ونهارا وشكر خاص للسيد حموشي عبداللطيف المدير العام للامن الوطني حفضكم الله وجزاكم خير الجزاء…
في الحقيقة السيد حموشي رجل المواقف والعين التي لاتنام وتحرس الوطن له الفضل الكبير في تحديث إدارة الأمن وله الفضل أيضا في حث الامنيين على عدم التطاول على حقوق الأفراد واحترام حقوق الإنسان ومحاسبة كل معتدي سواء من المواطنين أو من الشرطة..
نعم أبطال رجال الحموشي رجل من رجالات الدولة الذين يسهرون على حماية الوطن والمواطنين..
إنسان معروف عنه بالتواضع والانسانية والابتسامة والعطف ولكن بخصوص تطبيق القانون لن يتهاون ولا استثناء في تطبيقه..
حفظكم الرحمن وأدم عليكم العافية والأمان..
حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم الله الوطن الملك الملك ..
الأمن عرف في عهدكم السيد حموشي عبداللطيف..
حفظكم الله تعالى وسدد خطاكم وأصلح على يديكم …
على المسؤولين الجدد تحري بروح المسؤولية..
تحية تقدير واحترام للشرطة..