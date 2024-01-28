أول مثلية تفوز ببطولة أميركا للتزلج الفني على الجليد
فازت أمبر غلين بالميدالية الذهبية ببطولة التزلج الفني على الجليد للسيدات في الولايات المتحدة، مما يجعلها أول امرأة من مجتمع “الميم عين+” الذي يشمل المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي وعابري النوع الاجتماعي، تحصل على المركز الأول في هذه البطولة، وفقا لصحيفة “يو أس أيه توداي”.
وخلال السنوات السابقة صعدت غلين على منصة التتويج على المستوى المحلي، بما في ذلك حصولها العام الماضي على المركز الثالث، لكنها المرة الأولى في مسيرتها المهنية التي تفوز فيها بالمركز الأول.
وبعد تتويجها قالت غلين: “كوني أول بطلة من النساء المثليات أمر لا يصدق”، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالرعب والخوف من تأثير إعلان ذلك على درجاتها بالبطولة لكنها لم تهتم كثيرا، وأن الأمر كان يستحق ذلك.
وتشير غلين بوضوح إلى هويتها الجنسية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت أنه “على مدار الأعوام الماضية، فإن عدد اليافعين الذين يشعرون براحة أكثر (..) على حلبة التزلج في تزايد”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
كل المسميات والاصطلاحات من قبيل “مجتمع “الميم عين+”والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي وعابري النوع الاجتماعي..هي مسميات إبليسية خبيثة،بهدف التطبيع مع أحط وأقذر وأنتنن علاقةبين اثنين من بني البشر…وهذا ما يريد العلمانيون والملاحدة استيراده لتخريب الأسرة والفطرة..
هدا النوع من البطولات في التزلج الفني للاسف قليل من الدول المشاركة فيه
للاسف متل هاته البطولات لاتوجد بي دولنا العربية معا انها محبوبة لدا العالم باسره ومنها الدول العربية
أول مثلية تفوز ببطولة أميركا للتزلج الفني على الجليد
لماذا تشير غلين بوضوح إلى هويتها الجنسية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
Wahed chwiya ghatesm3 lmeghrib ta hwa behal hakka
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما هذا المقال .لاعلاقة لنا به لا من بعيد ولا من قريب .ها تريدون التطبيع مع المثلية .هدا ما نراه من مثل هده المقالات
ما الفائدة من نشر هذا الخبر ؟
وما دخل ميولاتها الجنسية بالفوز بهذه البطولة ؟
وما الهدف الخبيث من ربط الفوز بالمثيلية ؟
الهدف هو تمييع هذه الخبائث داخل مجتمعاتنا الإسلامية .
ارجو النشر
لأنها في بلد حر و حرية مقدسة أكثر
الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة..
خزعبلات من الإعلام الصهيوني في نشر سمومها في الرياضة و الفن و غيرها لأنها تؤمن بوهم السيطرة بأدوات الشيميكلور للفساد للعودة للمدينة الهالكة