مجازر إسرائيلية جديدة في غزة وأكثر من 180 شهيداً

2024-01-28 / 15:04
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هبة بريس _ وكالات

استمرت المجازر الدامية التي تقترفها قوات الاحتلال ضد سكان قطاع غزة، حيث سُجّل ارتكاب 19 مجزرة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما استمرت الهجمات رغم إصدار محكمة العدل الدولية قرارات تدين إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بسبب هجماتها المحظورة ضد سكان القطاع، واتخاذ الإجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري، ومنع الإبادة الجماعية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 19 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 183 شهيداً و377 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأكدت أنه لا يزال هناك عددٌ من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليها.

وحسب وزارة الصحة، فإن حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية، منذ اندلاعها، ارتفعت إلى 26083 شهيداً و64487 إصابة.

وقد أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن هناك أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية، استُحدثت في قطاع غزة بسبب الأعداد الكبيرة للشهداء، وصعوبة الوصول للمقابر في ظل القصف الإسرائيلي المستمر

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