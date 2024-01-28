حماس”: حصيلة الشهداء ترتفع إلى 26422

2024-01-28 / 12:01
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 26422 قتيلا، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر.

وأكدت الوزارة مقتل 165 شخصا على الأقل في الأربع وعشرين ساعة الماضية، بينما أصيب نحو 65087 شخصا منذ اندلاع الحرب

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‫8 تعليقات

  4. ولازال سفاك الدماء مواصلة الحرب ضد حماس والضحية همّ المدنيين الذين لا ذنب لهم، اللهم ارحمهم واغفر لهم وأجعلهم من الشهداء والصديقين يأرب

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  5. هذه إبادة بكل المقايس تعتمد على التدمير والقتل والتجويع والتفريق حسبنا الله ونعم الوكيل في من كان سببا فى هذه الحرب .

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  7. العين تدمع والقلب يتالم وكل ما نقوله اللهم ارحمهم واغفر لهم ووسع مدخلهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة مع النبيين والشهداء والصديقين يارب العالمين .

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  8. أنا اسميها حرب عالمية ثالثة ضد قطاع غزة وذالك الإجرام الذي تقوم به اسرائيل ..

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