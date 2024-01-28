حماس”: حصيلة الشهداء ترتفع إلى 26422

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 26422 قتيلا، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر.

وأكدت الوزارة مقتل 165 شخصا على الأقل في الأربع وعشرين ساعة الماضية، بينما أصيب نحو 65087 شخصا منذ اندلاع الحرب

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp